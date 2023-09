Wetenschappers in Japan observeren superzware zuurstofisotopen

Wetenschappers in Japan hebben een belangrijke ontdekking gedaan door voor het eerst de superzware zuurstofisotopen zuurstof-27 (27O) en zuurstof-28 (28O) te observeren. Het team van het Tokyo Institute of Technology en RIKEN ontdekte dat de zuurstof-28-isotoop, waarvan men dacht dat deze bijzonder stabiel was, geen ‘dubbele magie’ was zoals eerder werd aangenomen. De ontdekking zal bijdragen aan een beter begrip van de nucleaire structuur en kan gevolgen hebben voor de fysica van neutronensterren.

Als kernfysici over magische getallen spreken, bedoelen ze een situatie waarin de nucleonen van een atoom (protonen en neutronen) zo zijn gerangschikt dat de kern ervan ongewoon stabiel wordt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat atomen met een specifiek aantal protonen of neutronen, zoals 2, 8, 20, 28, 50, 82 of 126, energieverliezen zullen ondergaan als gevolg van radioactief verval.

Het magische getalconcept kan worden verklaard met behulp van het nucleaire granaatmodel. Kernen kunnen worden beschouwd als meerlaagse schillen, vergelijkbaar met lagen van een ui, waarbij elke schil een bepaald aantal “zetels” heeft voor neutronen of protonen. Wanneer een schil gevuld is met neutronen of protonen, wordt deze als “gesloten” beschouwd. In het geval van zuurstof-16 (16O), dat acht protonen en acht neutronen heeft, is de eerste schil gevuld met twee neutronen en de tweede schil gevuld met zes neutronen, waardoor het een ‘dubbel magische’ kern is.

De zuurstof-28-isotoop kwam in aanmerking voor een dubbele magische status, aangezien hij acht protonen en twintig neutronen heeft, waarbij de twintig neutronen over drie granaten zijn verdeeld. De onderzoekers ontdekten echter dat de energiekloof tussen de laatste twee neutronenschilorbitalen zwak was, waardoor vermenging tussen de twee schillen mogelijk was. Deze schelperosie komt niet vaak voor en was onverwacht voor 20O.

De ontdekking van het ontbreken van ‘dubbele magie’ in zuurstof-28 is een belangrijke ontwikkeling voor de nucleaire theorie. Het zal ons begrip van isotopen met grote neutronen-protonverhoudingen verbeteren en onbekende nucleaire interacties, zoals drie-neutronenkrachten, helpen evalueren. Deze bevindingen kunnen implicaties hebben voor het bestuderen van de eigenschappen van neutronensterren.

