Nieuw ontdekte komeet Nishimura zal volgende week zichtbaar zijn

Een nieuw ontdekte komeet genaamd komeet Nishimura zal volgende week zichtbaar zijn terwijl hij langs de aarde vliegt. De Japanse ruimtefotograaf Hideo Nishimura observeerde de komeet begin augustus voor het eerst. Sindsdien is de helderheid toegenomen terwijl hij door het binnenste zonnestelsel reist in een baan rond de zon. De komeet zal dinsdag het dichtst bij de aarde komen, op een afstand van 78 miljoen kilometer. Op 17 september passeert hij ook dicht bij de zon.

Komeet Nishimura voltooit ongeveer elke 430 tot 440 jaar een baan. De laatste keer dat hij dicht bij de zon passeerde was rond het jaar 1590. Het is echter niet bekend of hij toen met het blote oog zichtbaar was. De komeet is nauwelijks helder genoeg om zichtbaar te zijn en zal zich dicht bij de horizon bewegen, dus een verrekijker wordt aanbevolen om te bekijken. Donkere luchten, weg van stadslichten, zorgen voor optimale omstandigheden.

Voor degenen op het noordelijk halfrond wordt aanbevolen om ongeveer een half uur vóór de ochtendschemering een duidelijk zicht op de oost-noordoostelijke horizon te vinden. Hoe dichter de komeet bij de zon en de horizon is, hoe moeilijker hij te zien is. De komeet zal woensdag tussen de aarde en de zon passeren en is mogelijk niet zichtbaar aan de avondhemel, tenzij hij aanzienlijk helderder wordt dan verwacht.

Gezien de nabijheid van de komeet tot de zon bestaat de mogelijkheid dat de intense hitte hem zal vernietigen. Deskundigen verwachten echter dat de planeet zal overleven, aangezien hij al minstens één eerdere benadering van de zon heeft overleefd. Als hij het overleeft, zal hij begin oktober naar de andere kant van de zon dan de aarde gaan, en dan in november weer aan de ochtendhemel van het zuidelijk halfrond verschijnen.