De rol van een nieuwe stamcel bij craniosynostose: een baanbrekende ontdekking

Onderzoekers van Weill Cornell Medicine hebben een voorheen onbekend type botvormende stamcel geïdentificeerd dat leidt tot craniosynostose, de voortijdige fusie van de schedel bij zuigelingen. Craniosynostose komt voor bij ongeveer één op de 2,500 baby's en kan de ontwikkeling van de hersenen belemmeren als deze niet operatief wordt behandeld. Deze baanbrekende studie, gepubliceerd in Nature, werpt licht op de abnormale proliferatie van een specifiek type stamcel genaamd DDR2+-stamcellen.

Het team van onderzoekers onderzocht muizen met een veel voorkomende mutatie geassocieerd met menselijke craniosynostose en ontdekte dat deze mutatie de abnormale proliferatie van DDR2+-stamcellen veroorzaakt, resulterend in voortijdige schedelfusie. Deze ontdekking opent nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van craniosynostose door deze abnormale stamcelactiviteit te richten en te remmen.

Om het verband tussen de botvormende stamcellen en craniosynostose te onderzoeken, ontwikkelden de onderzoekers muizen waarbij de CTSK+-stamcellen, voorheen gekoppeld aan craniosynostose, een van de genen misten die verantwoordelijk zijn voor de functie ervan. In tegenstelling tot hun verwachtingen activeerden deze mutaties de calvariale stamcellen niet om de schedelplaten te laten samensmelten; in plaats daarvan leidden ze tot de uitputting van deze stamcellen bij de hechtingen. De ernst van de fusie correleerde met de uitputting van deze CTSK+-stamcellen.

Co-senior auteur Dr. Matt Greenblatt benadrukt het potentieel van deze ontdekking door te stellen: “We kunnen nu gaan nadenken over de behandeling van craniosynostose, niet alleen met een operatie, maar ook door deze abnormale stamcelactiviteit te blokkeren.” De studie werpt de mogelijkheid op om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die de oorzaak van craniosynostose aanpakken, waardoor hoop wordt geboden voor zuigelingen en gezinnen die door deze aandoening worden getroffen.

In een verwante studie die in 2018 in Nature werd gepubliceerd, identificeerde hetzelfde onderzoeksteam een ​​ander type botvormende stamcel, genaamd CTSK+-stamcellen. Deze eerdere ontdekking was aanleiding voor verder onderzoek naar de rol van deze stamcellen bij het veroorzaken van craniosynostose. Deze recente studie bouwt voort op de bevindingen uit hun eerdere onderzoek en verdiept ons begrip van de complexe mechanismen die aan deze aandoening ten grondslag liggen.

Over het geheel genomen maakt deze doorbraak in het begrip van craniosynostose de weg vrij voor de ontwikkeling van gerichte therapieën die mogelijk een revolutie teweegbrengen in de behandeling van deze aandoening en de resultaten voor getroffen zuigelingen verbeteren.

