De rol van abnormale stamcellen bij craniosynostose

Craniosynostose is een aandoening waarbij de bovenkant van de schedel bij zuigelingen voortijdig versmelt. Dit kan leiden tot een abnormale ontwikkeling van de hersenen als het niet wordt behandeld. Onderzoekers van Weill Cornell Medicine hebben een preklinisch onderzoek uitgevoerd om de onderliggende oorzaken van craniosynostose beter te begrijpen.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, concentreerde zich op een van de meest voorkomende genmutaties geassocieerd met craniosynostose. De onderzoekers ontdekten dat deze mutatie de abnormale proliferatie induceert van een voorheen onbekend type botvormende stamcel, genaamd DDR2+-stamcellen. Deze cellen dragen bij aan de voortijdige fusie van de schedel.

Eerder hadden onderzoekers een ander type botvormende stamcel ontdekt, bekend als CTSK+-stamcellen, in de bovenkant van de schedel. Ze vermoedden dat deze cellen een rol speelden bij craniosynostose. In deze studie ontdekten de onderzoekers echter dat de genmutatie geassocieerd met craniosynostose leidde tot de uitputting van CTSK+-stamcellen, in plaats van tot hun activering. Dit bracht hen ertoe de rol van DDR2+-stamcellen te onderzoeken.

Verdere experimenten en analyses brachten aan het licht dat DDR2+-stamcellen verantwoordelijk zijn voor abnormale hechtingsfusie. Deze stamcellen prolifereren abnormaal wanneer de CTSK+-stamcellen, die normaal gesproken hun productie onderdrukken, afsterven als gevolg van de genmutatie.

De onderzoekers onderzochten ook menselijke weefselmonsters van craniosynostose-operaties en vonden vergelijkbare DDR2+- en CTSK+-stamcellen. Dit benadrukt de klinische relevantie van hun bevindingen bij muizen.

Op basis van hun bevindingen suggereren de onderzoekers dat het onderdrukken van de proliferatie van DDR2+-stamcellen een potentiële behandeling voor craniosynostose zou kunnen zijn. De CTSK+-stamcellen bereiken deze onderdrukking door een groeifactoreiwit uit te scheiden dat IGF-1 wordt genoemd. De onderzoekers speculeren dat het nabootsen van deze methoden abnormale schedelfusie kan helpen voorkomen.

De studie opent nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van craniosynostose, waardoor mogelijk de noodzaak van meerdere operaties wordt verminderd. Toekomstig onderzoek zal zich richten op het identificeren van andere soorten botvormende stamcellen in de schedel en het verder begrijpen van de complexiteit van deze aandoening.

Bronnen:

– https://weill.cornell.edu/

– Studie gepubliceerd in Nature, 2020