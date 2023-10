Een nieuwe Virtual Reality-headset voor muizen verbetert het onderzoek naar neurale paden

Een nieuwe preprint-publicatie onthult de ontwikkeling van een virtual reality (VR)-headset speciaal ontworpen voor muizen. Dit innovatieve apparaat, genaamd MouseGoggles, biedt een meer meeslepende ervaring vergeleken met traditionele opstellingen en heeft het potentieel om onderzoekers te helpen een dieper inzicht te krijgen in de neurale paden die betrokken zijn bij complex gedrag.

Momenteel vervangen wetenschappers, om de hersenactiviteit van een wakkere muis te observeren, doorgaans een deel van de schedel door een glazen raam en zetten ze het dier onder een microscoop. Door deze techniek te combineren met een virtuele omgeving kunnen neurowetenschappers de neurale netwerken bestuderen die verband houden met navigatie. De beeldschermen die oorspronkelijk bedoeld waren voor menselijk gebruik zijn echter kostbaar en hebben een resolutie die de detectiecapaciteit van muizen te boven gaat.

Als antwoord op deze uitdaging hebben onderzoekers MouseGoggles ontwikkeld, een VR-headset speciaal ontworpen voor muizen. Dit apparaat lijkt op menselijke hoofdtelefoons en bestaat uit twee ronde displays, lenzen en een computersysteem ingekapseld in een 3D-geprinte structuur. In tegenstelling tot traditionele high-definition beeldschermen maakt MouseGoggles gebruik van low-definition schermen die oorspronkelijk zijn ontworpen voor smartwatches, die de muis projecteren in een virtuele omgeving die is gecreëerd met behulp van videogamesoftware.

Uit experimenten uitgevoerd door het onderzoeksteam bleek dat muizen die de MouseGoggles-headset droegen vergelijkbare patronen van neurale activiteit in de visuele cortex vertoonden als die in traditionele opstellingen. De activering van plaatscellen, dit zijn neuronen die reageren op specifieke locaties, werd ook gedetecteerd in de hippocampus van muizen die door de virtuele omgeving navigeerden. Deze bevindingen suggereren dat de muizen virtuele locaties konden herkennen terwijl ze een ruimtelijke leertaak uitvoerden.

De MouseGoggles-headset biedt de muizen een boeiendere ervaring, waardoor ze zich natuurlijker kunnen gedragen tijdens experimenten. Dit kan mogelijk de trainingstijd en de behoefte aan op het hoofd gefixeerde opstellingen, waarbij muizen worden geïmmobiliseerd, verminderen. Het apparaat is kosteneffectief, met een prijskaartje van minder dan $ 200, en maakt gebruik van gemakkelijk toegankelijke onderdelen en een online-instructiehandleiding voor montage.

De onderzoekers achter MouseGoggles concentreren zich nu op het ontwikkelen van lichtere en geminiaturiseerde versies van de headset voor vrijlopende muizen, gebaseerd op feedback van de neurowetenschappelijke gemeenschap.

Bronnen: Geen