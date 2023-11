Nieuw onderzoek onthult mogelijke oplossing voor koraalverbleking

Onderzoekers van het Australian Institute of Marine Science (AIMS) en de Universiteit van Melbourne hebben een veelbelovende oplossing ontdekt om koraalverbleking tegen te gaan. De studie, gepubliceerd in Global Change Biology, suggereert dat volwassen fragmenten van de koraalsoort Galaxea fascicularis beter bestand zijn tegen verbleking en sneller herstellen als ze worden behandeld met door hitte ontwikkelde cellen van algen, bekend als symbionten.

In tegenstelling tot eerdere studies die zich richtten op van nature hittetolerante symbionten, werd bij dit onderzoek gebruik gemaakt van symbionten waarvan de hittetolerantie gedurende tien jaar kunstmatig werd verhoogd door blootstelling aan verhoogde temperaturen in het laboratorium. Deze door hitte ontwikkelde symbionten werden vervolgens geïntroduceerd in chemisch gebleekte koraalfragmenten.

De resultaten waren opmerkelijk. De symbionten konden gedurende twee jaar een symbiotische relatie opbouwen met de volwassen koralen. Deze symbiose bevorderde niet alleen een sneller herstel na verbleking, maar verbeterde ook de hittetolerantie van de koralen zonder hun groei negatief te beïnvloeden.

Hoofdauteur Dr. Wing Yan Chan van AIMS en de Universiteit van Melbourne is van mening dat deze door hitte ontwikkelde algensymbionten een waardevolle hulpbron kunnen worden voor het herstel van riffen. Deze aanpak is veelbelovend voor verschillende koraalsoorten en levensfasen.

De stabiliteit op lange termijn van deze symbiotische relatie biedt hoop dat door hitte ontwikkelde cellen nog vele jaren de koraalgastheren ten goede kunnen komen. Dit is vooral belangrijk gezien de toenemende dreiging van door klimaatverandering veroorzaakte hittegolven op zee, die wijdverbreide verbleking en koraalsterfte veroorzaken.

Senior auteur professor Madeleine van Oppen benadrukt de voordelen van deze aanpak en stelt dat de voordelen die zijn waargenomen in eerdere onderzoeken naar koraallarven en jonge exemplaren zich ook uitstrekken tot volwassen koralen. Deze techniek, bekend als ‘geassisteerde evolutie’, omvat het actief versnellen van natuurlijk voorkomende evolutionaire processen om de hittetolerantie van koraal te verbeteren.

De volgende stap in dit onderzoek zijn gecontroleerde veldproeven om te bepalen of dezelfde resultaten buiten het laboratorium kunnen worden bereikt, met meerdere koraaltypen en op grotere schaal.

Deze studie draagt ​​bij aan de uitgebreide inspanningen van AIMS, hun partners en medewerkers om koralen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Naast het verminderen van de uitstoot en het aannemen van effectieve strategieën voor koraalrifbeheer, bieden interventies zoals door hitte geëvolueerde symbionten hoop in het vergroten van de klimaattolerantie en de veerkracht van riffen.

FAQ:

Vraag: Wat is koraalverbleking?

A: Koraalverbleking treedt op wanneer koraalkolonies de symbiotische algen die in hun weefsels leven verdrijven, wat resulteert in het verlies van hun levendige kleuren. Dit proces wordt vaak veroorzaakt door omgevingsstressoren, met name verhoogde watertemperaturen.

Vraag: Waarom is koraalverbleking zorgwekkend?

A: Koraalriffen zijn ongelooflijk belangrijke ecosystemen, die leefgebied bieden aan talloze mariene soorten en lokale economieën ondersteunen via toerisme en visserij. Wanneer koralen op grote schaal verbleking ervaren, kan dit tot hun dood leiden, wat ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid en biodiversiteit van het hele rif.

Vraag: Hoe helpt het gebruik van door hitte ontwikkelde symbionten koralen?

A: Door hitte ontwikkelde symbionten zijn in staat een symbiotische relatie met koralen tot stand te brengen, waardoor hun hittetolerantie wordt verbeterd en een sneller herstel na verbleking wordt bevorderd. Dit zou waardevolle tijd kunnen opleveren voor riffen die worden geconfronteerd met de dreiging van door klimaatverandering veroorzaakte hittegolven op zee.

Bronnen:

– Australisch Instituut voor Mariene Wetenschappen (AIMS): https://www.aims.gov.au/

– Universiteit van Melbourne: https://www.unimelb.edu.au/

– Mondiale veranderingsbiologie: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652486