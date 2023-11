Onthulling van de verbinding: hersenbrede signalen begrijpen met Facemap

Wetenschappers zijn al lang geïntrigeerd door de constante beweging van muizen, van het bewegen van hun snorharen tot het trillen van hun neus. Op dezelfde manier blijven neuronen in de hersenen actief, zelfs als er geen externe stimuli of een specifieke taak zijn. Deze spontane acties leiden tot de activering van neuronen in verschillende delen van de hersenen, waardoor we inzicht krijgen in de moment-tot-moment-activiteiten van deze dieren. Het werkelijke gebruik van deze wijdverspreide signalen in de hersenen blijft echter een mysterie.

Gelukkig werpt een baanbrekend hulpmiddel genaamd Facemap nieuw licht op hoe de hersenen deze signalen, gegenereerd door spontaan gedrag, interpreteren en gebruiken. Facemap maakt gebruik van diepe neurale netwerken om een ​​verband tot stand te brengen tussen de oog-, snorhaar-, neus- en mondbewegingen van een muis en de neurale activiteit in de hersenen. Door een keypoint-tracker en een diepe neurale netwerk-encoder te combineren, biedt dit raamwerk waardevolle informatie over neurale activiteit.

Een recente publicatie in Nature Neuroscience introduceert Facemap als een raamwerk voor het modelleren van neurale activiteit op basis van orofaciale tracking. Atika Syeda, een afgestudeerde student die werkt onder leiding van Carsen Stringer, PhD, groepsleider op de HHMI Janelia Research Campus, legde uit dat het doel is om het gedrag dat in verschillende hersengebieden wordt weergegeven, bloot te leggen en te begrijpen. Hoe kunnen deze bewegingen effectief worden gevolgd en geassocieerd met neurale signalen?

Eerder had het team onder leiding van Stringer ontdekt dat schijnbaar willekeurige activiteit in verschillende hersengebieden van muizen in feite werd aangestuurd door spontaan gedrag. Het ontcijferen van de manier waarop de hersenen deze informatie gebruiken bleef echter een uitdaging. Een cruciale stap in de richting van het beantwoorden van deze vraag was het begrijpen van de bewegingen die deze activiteit veroorzaken en het begrijpen van de exacte representatie in de hersengebieden.

Om deze leemte in de kennis aan te pakken, heeft het onderzoeksteam nauwgezet 2,400 videoframes van muisgezichten geanalyseerd en verschillende punten gecategoriseerd die overeenkomen met verschillende gezichtsbewegingen die verband houden met spontaan gedrag. Concreet concentreerden ze zich op 13 belangrijke punten die individueel gedrag vertegenwoordigen, zoals kloppen, verzorgen en likken.

Door de ontwikkeling van op neurale netwerken gebaseerde modellen heeft het team met succes deze sleutelpunten in muisgezichtsvideo's herkend. Bovendien hebben ze correlaties vastgesteld tussen deze gezichtsbewegingen en neurale activiteit met behulp van een ander diep neuraal netwerkgebaseerd model. Het resultaat? Facemap, waarmee onderzoekers kunnen zien hoe het spontane gedrag van een muis rechtstreeks de neurale activiteit in specifieke hersengebieden beïnvloedt.

Facemap biedt aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van eerdere methoden, waardoor verbeterde nauwkeurigheid en snellere tracking van orofaciale bewegingen en gedrag bij muizen wordt geboden. Het is met name ontworpen om muisgezichten te volgen en heeft een uitgebreide voortraining ondergaan, waardoor het een breed scala aan muisbewegingen nauwkeurig kan volgen. Vergeleken met eerdere methoden kan dit krachtige hulpmiddel twee keer zoveel neurale activiteit bij muizen voorspellen.

Het beste gedeelte? Facemap is voor alle onderzoekers toegankelijk, omdat het direct beschikbaar en gebruiksvriendelijk is. Sinds de release vorig jaar hebben talloze wetenschappers over de hele wereld de tool al gedownload en de vruchten ervan geplukt. Facemap vereenvoudigt onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers binnen dezelfde dag resultaten kunnen behalen.

Kortom, Facemap zorgt voor een revolutie in ons begrip van de ingewikkelde relatie tussen spontaan gedrag en hersenactiviteit. Door gebruik te maken van de kracht van diepe neurale netwerken en orofaciale tracking kunnen onderzoekers dieper ingaan op de complexe werking van de hersenen. Deze innovatieve tool opent nieuwe wegen voor het verkennen van de neurale representatie van gedrag en maakt de weg vrij voor verdere ontdekkingen in de neurowetenschappen.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Wat is Facemap?

Facemap is een hulpmiddel dat gebruik maakt van diepe neurale netwerken om de oog-, snorhaar-, neus- en mondbewegingen van een muis te relateren aan neurale activiteit in de hersenen. Het biedt inzicht in hoe spontaan gedrag neurale signalen in verschillende hersengebieden aanstuurt.

Vraag: Hoe werkt Facemap?

Facemap bestaat uit een keypoint-tracker en een diepe neurale netwerk-encoder. Het analyseert videoframes van muisgezichten om belangrijke gezichtspunten te identificeren die verschillend gedrag vertegenwoordigen. Deze sleutelpunten worden vervolgens gecorreleerd met neurale activiteit, waardoor onderzoekers het verband tussen spontane bewegingen en hersenbrede signalen kunnen begrijpen.

Vraag: Wat zijn de belangrijkste voordelen van Facemap?

Facemap biedt verbeterde nauwkeurigheid en snelheid bij het volgen van orofaciale bewegingen en gedrag bij muizen in vergelijking met eerdere methoden. Het voorspelt twee keer zoveel neurale activiteit en is specifiek ontworpen om muisgezichten te volgen, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor onderzoekers op het gebied van de neurowetenschappen.

Vraag: Hoe toegankelijk is Facemap?

Facemap is gratis beschikbaar en gemakkelijk te gebruiken. Onderzoekers over de hele wereld kunnen de tool downloaden en dezelfde dag resultaten verkrijgen. De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid ervan vereenvoudigen het onderzoeksproces en vergemakkelijken verder onderzoek naar hersenactiviteit die verband houdt met spontaan gedrag.