Wetenschappers ontdekken veelbelovend hulpmiddel om botverlies bij ruimteverkenning tegen te gaan

Wetenschappers hebben een doorbraak bereikt in de zoektocht naar oplossingen om botverlies tijdens ruimteverkenning tegen te gaan. Het team van onderzoekers heeft het therapeutische potentieel van het NELL-1-molecuul vergroot, door de halfwaardetijd te verlengen van 5.5 uur naar 15.5 uur. Door deze verbetering kan het molecuul langer effectief blijven zonder zijn bioactiviteit te verliezen.

Om de gerichte effectiviteit ervan verder te vergroten, hebben de onderzoekers een inert bisfosfonaat (BP) molecuul gebioconjugeerd met NELL-1, waardoor een ‘slim’ molecuul ontstond, genaamd BP-NELL-PEG. Dit molecuul richt zich specifiek op botweefsel, wat cruciaal is bij het tegengaan van botverlies tijdens langdurig verblijf in microzwaartekracht.

De resultaten van het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift 'npj Microgravity', toonden aan dat BP-NELL-PEG een superieure specificiteit voor botweefsel vertoonde, zonder enige waarneembare nadelige effecten te veroorzaken. Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat bisfosfonaten vaak in verband worden gebracht met destructieve effecten op botweefsel.

De onderzoekers zijn van mening dat hun bevindingen veelbelovend zijn voor de toekomst van de ruimteverkenning, vooral voor missies waarbij langdurig verblijf in microzwaartekracht nodig is. Ze voorzien dat BP-NELL-PEG een waardevol hulpmiddel zou kunnen worden bij het bestrijden van botverlies en achteruitgang van het bewegingsapparaat, vooral wanneer conventionele weerstandstraining niet haalbaar is vanwege blessures of andere invaliderende factoren.

Hoewel de studie veelbelovende resultaten heeft opgeleverd, zijn verdere studies bij mensen nodig om de effectiviteit ervan te bevestigen. Als deze onderzoeken succesvol blijven, kan BP-NELL-PEG een revolutie teweegbrengen in de manier waarop astronauten botverlies tijdens ruimtereizen bestrijden. Deze doorbraak heeft het potentieel om de algehele gezondheid en het welzijn van astronauten te verbeteren, waardoor succesvolle en veilige missies in de toekomst kunnen worden gegarandeerd.

Bronnen:

– Bronartikel (URL)

– Tijdschrift: 'npj Microzwaartekracht'