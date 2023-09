Een veelbelovende therapie voor het verminderen van botverlies in de ruimte en op aarde

Onderzoekers van de Universiteit van Californië, Los Angeles (UCLA) hebben een therapie ontwikkeld die veelbelovend is in het verminderen van botverlies door langdurige ruimtereizen en de degeneratie van het bewegingsapparaat op aarde. Microzwaartekracht, waar astronauten in de ruimte last van hebben, veroorzaakt botverlies dat twaalf keer zo groot is als op aarde, wat een bedreiging vormt voor de gezondheid van het skelet. Het UCLA-team onderzocht of de systemische toediening van NELL-achtig molecuul-12 (NELL-1) dit botverlies zou kunnen helpen verminderen.

NELL-1 is een eiwit dat cruciaal is voor de botontwikkeling en het behoud van de dichtheid. De onderzoekers vergrootten het therapeutische potentieel van NELL-1 door de halfwaardetijd te verlengen en een ‘slim’ molecuul te creëren dat zich specifiek op botweefsel richt zonder nadelige effecten te veroorzaken. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift 'npj Microgravity', toonden aan dat het nieuwe molecuul, bekend als BP-NELL-PEG, een superieure specificiteit voor botweefsel vertoonde zonder waarneembare nadelige effecten te veroorzaken.

Volgens Chia Soo van UCLA houden deze bevindingen een enorme belofte in voor de toekomst van de ruimteverkenning, maar ook voor de bestrijding van botverlies en achteruitgang van het bewegingsapparaat op aarde. Kang Ting van het Forsyth Institute voegde eraan toe dat BP-NELL-PEG een veelbelovend hulpmiddel zou kunnen zijn wanneer conventionele weerstandstraining niet haalbaar is vanwege blessures of andere factoren.

Om de therapie in reële ruimteomstandigheden te testen, voerden de onderzoekers een onderzoek uit met muizen. De helft van de muizen bracht negen weken lang door in microzwaartekracht om langdurige ruimtereizen te simuleren. De andere helft werd na 4.5 week teruggebracht naar de aarde. Beide groepen werden behandeld met BP-NELL-PEG of een controlemiddel. De resultaten toonden aan dat de muizen behandeld met BP-NELL-PEG een significante toename in botvorming hadden. Bovendien werden er geen duidelijke nadelige gezondheidseffecten waargenomen bij zowel de in de ruimte als op aarde behandelde muizen.

Deze therapie biedt niet alleen potentieel voor toekomstige ruimtemissies, maar biedt ook een potentiële behandeling voor patiënten die lijden aan extreme osteoporose en andere botgerelateerde aandoeningen op aarde. Verder onderzoek bij mensen is nodig om deze bevindingen te bevestigen en de therapeutische voordelen van BP-NELL-PEG volledig te onderzoeken.

Bronnen:

– Universiteit van Californië, Los Angeles

– Forsyth Instituut

– npj Microzwaartekracht