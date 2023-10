Ongeziene supernova-botsingen leveren het ontstaan ​​van cirrusstofwolken en interstellaire moleculaire wolken op

By

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan met betrekking tot de dynamiek van neutraal waterstofgas binnen de North Celestial Pole (NCP) Loop. In een studie gepubliceerd in The Astrophysical Journal hebben onderzoekers ontdekt dat een botsing tussen twee supernovagranaten de noodzakelijke omstandigheden heeft gecreëerd voor de vorming van cirrusstofwolken. Deze wolken zijn essentiële voorlopers voor de geboorte van sterren, planeten en interstellaire moleculaire wolken, die fundamentele componenten zijn voor de bouwstenen van het leven.

De studie werd geleid door Dr. Joan Schmelz, emeritus astronoom bij de Universities Space Research Association. Het onderzoek richtte zich op supernova-explosies die verband houden met de onzichtbare metgezel van dubbelstersystemen die door het Gaia-ruimtevaartuig zijn bestudeerd. De gegevens van de Effelsberg-telescoop in Duitsland onthulden meerdere kenmerken van een uitdijende granaat, waaronder de Low-Latitude-Intermediate-Velocity (LLIV)-boog aan de naderende kant en de NCP-lus.

Volgens Dr. Schmelz: “Deze oude supernova's hebben niet veel aandacht gekregen sinds het grootste deel van de interessante emissie is verdwenen. Maar we vinden steeds meer bewijs dat ze mogelijk verantwoordelijk zijn voor een deel van de interessante structuur en dynamiek van interstellaire waterstofwolken.”

Naarmate het overblijfsel van de supernova ouder wordt, beginnen de röntgenstralen, synchrotronstraling en optisch licht te verdwijnen, maar de schil blijft zich vanuit zijn eigen momentum uitbreiden. Deze expansiefase beslaat honderdduizenden jaren en kan het beste worden waargenomen via radio-emissie van neutrale waterstofatomen die zijn bestudeerd door de Effelsberg-telescoop.

De studie suggereert dat de waterstof aan de terugwijkende kant van de granaat een interactie aangaat met het gas dat aan de dichtstbijzijnde kant van een tweede granaat nadert, wat leidt tot de vorming van de NCP-lus op hun kruispunt. De afstanden tot de LLIV Arch en de NCP Loop, respectievelijk ongeveer 550 en 700 lichtjaar, werden bepaald met behulp van de primaire sterren in elk dubbelstersysteem.

Gerrit Verschuur, co-auteur van het artikel en radioastronoom, benadrukt het belang van dit werk door te stellen: “Afstand is een van de meest uitdagende metingen in de astronomie… voor het eerst weten we waar ze zijn en hoe ze kwamen.” zijn."

Het kennen van de afstanden tot deze radiowolken is cruciaal om waarnemingen met modellen te kunnen vergelijken en de fundamentele parameters van de waterstofwolken te kunnen berekenen. Deze parameters omvatten massa, leeftijd, energie en momentum, die essentieel zijn voor het verifiëren van theoretische voorspellingen en het bevorderen van onze kennis van de interstellaire ruimte.

De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat de LLIV Arch en de NCP Loop deel uitmaken van uitdijende granaten die aansluiten bij de voorspellingen van verouderende supernovamodellen. Het begrijpen van het ontstaan ​​van cirrusstofwolken en interstellaire moleculaire wolken is een belangrijke stap voorwaarts in het ontrafelen van de mysteries van de kosmos.

