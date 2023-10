De ontbrekende overgangsfossielen in het Precambrium: verder bewijs tegen de darwinistische evolutie

De abrupte verschijning van diverse dierfyla’s tijdens de Cambrische explosie vormt lange tijd een uitdaging voor de darwinistische evolutie. Volgens deze theorie zouden complexe biologische nieuwigheden geleidelijk in de loop van de tijd moeten zijn ontstaan, met talloze tussenvormen. Er zijn echter geen overgangsfossielen gevonden in de late Precambrium-lagen die aan de Cambrische explosie voorafgingen. De Ediacaran-periode, die het einde van het Precambrium omvat, bevat complexe macrofossielen, maar hun relatie met de latere Cambrische dierenfyla blijft controversieel.

Charles Darwin zelf erkende dit als een ernstig bezwaar tegen zijn theorie, waarbij hij opmerkte dat er gegevens ontbreken uit de enorme oerperioden die voorafgingen aan de Cambrische laag. De meest voorkomende verklaring voor deze afwezigheid is de onvolledigheid van het fossielenbestand, wat suggereert dat de voorouders van de dieren moeten hebben bestaan, maar niet gemakkelijk bewaard konden worden vanwege hun kleine formaat en zachte lichamen. Deze artefacthypothese is echter weerlegd door recente ontdekkingen van fossiele locaties in Ediacaran die het behoud van kleine, zachte voorlopers van dieren mogelijk hadden kunnen maken. In plaats daarvan leverden deze locaties alleen fossiele algen en enkele problematische organismen op.

Een recente studie gepubliceerd in Trends in Ecology and Evolution voegt verder bewijs toe tegen de artefacthypothese. Paleontologen onder leiding van Derek Briggs vergeleken de fossielenprocessen en de geologie van Precambrium- en Cambrium-lagen en vonden een volledige afwezigheid van dieren in Precambrium-lagen die geschikt waren voor behoud. Ze suggereren een zachte maximale beperking van de dierlijke oudheid van 789 miljoen jaar geleden. Burgess Shale-achtige omstandigheden, die zijn voorgesteld als de omgeving die bevorderlijk is voor het vroege behoud van dieren, zijn niet in verband gebracht met fossiele biota's die dateren van 789 miljoen jaar geleden of ouder.

De auteurs van de studie suggereren dat een cryogene kloof in uitzonderlijk bewaarde biota's de abrupte verschijning van dieren later zou kunnen verklaren. Deze interpretatie lijkt echter tegenstrijdig bewijsmateriaal over het hoofd te zien, waaronder de afwezigheid van oncontroversiële metazoïsche of bilaterale dieren gedurende deze tijd. Bovendien hebben andere onderzoeken de maximale beperking voor de eerste dieren op een nog jongere leeftijd gelegd, dichter bij het begin van het Cambrium.

Deze bevindingen dagen de geleidelijke aannames van de darwinistische evolutie uit en zijn in tegenspraak met de datering die door moleculaire klokstudies wordt gesuggereerd. Het is belangrijk voor evolutiebiologen om de significante discrepanties tussen de empirische gegevens en de kernvoorspellingen van hun theorie te erkennen en aan te pakken.