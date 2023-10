SpaceX's Starlink Direct to Cell-service biedt mobiele connectiviteit via satelliet

SpaceX heeft een nieuwe webpagina onthuld waarin reclame wordt gemaakt voor de aankomende ‘Starlink Direct to Cell’-service, die tot doel heeft mobiele connectiviteit te bieden aan bestaande LTE-telefoons via satelliettechnologie. De dienst zal naar verwachting in fasen worden uitgerold, waarbij sms-diensten in 2024 worden geïntroduceerd, gevolgd door spraak- en datamogelijkheden in 2025. Bovendien zal de dienst Internet of Things (IoT)-apparaten ondersteunen.

Volgens de website van SpaceX zal de “Direct to Cell”-service naadloos toegang bieden tot tekst, spraak en gegevens zonder dat er wijzigingen aan de hardware, firmware of speciale apps op bestaande LTE-telefoons nodig zijn. Ondanks potentieel lagere snelheden van twee tot vier megabits per seconde vergeleken met terrestrische netwerken, ligt het belangrijkste voordeel van de dienst in de uitgebreide dekking. T-Mobile, de Amerikaanse partner van SpaceX, verklaarde in een persbericht dat de dienst beschikbaar zal zijn op verschillende locaties in de continentale VS, Hawaï, delen van Alaska, Puerto Rico en territoriale wateren, zelfs buiten het bereik van T-Mobile's netwerk.

Het gebruik van satellietconnectiviteit voor smartphones heeft de afgelopen jaren aan bekendheid gewonnen. Apple introduceerde bijvoorbeeld een Emergency SOS-functie op iPhone 14 en nieuwere modellen, waardoor ze tijdens noodsituaties beperkte berichten en locatie-informatie via satelliet kunnen verzenden. Bovendien heeft AST SpaceMobile, een cellulair satellietbedrijf gesteund door AT&T, onlangs de mijlpaal bereikt van het maken van de eerste satellietoproep via 5G vanaf een ongemodificeerde smartphone.

Deze ontwikkelingen op het gebied van satellietconnectiviteit bieden verbeterde communicatiemogelijkheden en een bredere dekking voor smartphonegebruikers, vooral in afgelegen gebieden of tijdens noodsituaties. Terwijl SpaceX zijn Starlink Direct to Cell-service verder ontwikkelt, is het veelbelovend voor het leveren van uitgebreide mobiele connectiviteit in de toekomst.

Definities:

– LTE: Long-Term Evolution, een standaard voor draadloze communicatie van hogesnelheidsdata voor mobiele telefoons en dataterminals.

– IoT: Internet of Things, een netwerk van onderling verbonden objecten die gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen.

