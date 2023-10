Een reis naar asteroïde 16 Psyche: onderzoek naar de geboorte van het zonnestelsel

Een recente astronomische foto heeft de aandacht getrokken van zowel wetenschappers als ruimteliefhebbers. De afbeelding toont een kleine verzameling grind in een metalen container, maar wat het bijzonder maakt is dat dit grind afkomstig is van een asteroïde. Als overblijfselen van oermateriaal uit de geboorte van het zonnestelsel heeft dit monster een aanzienlijke wetenschappelijke waarde. Nu begint een nieuw ruimtevaartuig aan een missie om een ​​andere asteroïde te verkennen, bekend als 16 Psyche, die voornamelijk uit ijzer en aanverwante metalen bestaat.

De vorming van het zonnestelsel was een dramatisch en complex proces. Stofdeeltjes in de wolk waaruit de zon en de planeten voortkwamen, begonnen samen te smelten en vormden klonten. Deze brokken groeiden soms door zich aan andere brokken te hechten, maar botsingen met hoge snelheid zorgden er ook voor dat ze uiteenvielen in grind en stof. Bij incidentele botsingen waren grotere lichamen betrokken, bijvoorbeeld toen de aarde werd gevormd en werd getroffen door een object ter grootte van Mars. Het puin van deze botsing leidde uiteindelijk tot het ontstaan ​​van zowel de aarde als de maan.

Toen materiaal in botsing kwam met een groeiend hemellichaam, kwam er door de enorme hoeveelheid opgewekte energie een grote hoeveelheid warmte vrij. Dit resulteerde in een gesmolten rotsbol, die gedurende miljarden jaren geleidelijk afkoelde. Zelfs tot op de dag van vandaag blijft de kern van de aarde heet en gedeeltelijk gesmolten. Een deel van deze warmte is afkomstig van de vorming van de planeet, terwijl de rest afkomstig is van het verval van radioactieve elementen. Het stof dat de planeten vormde, bestond uit verschillende gesteentemineralen, ijs, ijzer, nikkel en aanverwante metalen, samen met sporen van zware elementen, waaronder radioactieve elementen.

De aanwezigheid van ijzer en zijn verwanten in de kosmische stofwolken is een gevolg van de energieproductie in sterren. Deze elementen vormen het eindpunt van fusiereacties in sterren, die een enorme hoeveelheid energie vereisen om iets daarbuiten te produceren. Als sterren instorten en exploderen, laten ze dus ijzer en andere zware elementen vrij in het universum. Dit proces resulteert in de vorming van zwaardere elementen zoals goud, zilver, lood en verschillende radioactieve isotopen.

Als er een nieuwe planeet ontstaat, combineert het mengsel van gesmolten materialen niet gemakkelijk. Lichtere mineralen, zoals silicium en aluminium, stijgen naar het aardoppervlak, terwijl zwaarder ijzer, magnesium en verwante metalen naar het midden zinken. In het geval van een vernietigende botsing met een andere planeet is het mogelijk dat de metalen kern overleeft en een asteroïde wordt. Zo'n asteroïde zou voornamelijk uit nikkel en ijzer bestaan, samen met kleine hoeveelheden andere zware elementen.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom het bestuderen van een nikkel/ijzer-asteroïde zoals 16 Psyche interessant is. Ten eerste biedt het een toegankelijk voorbeeld van de onbereikbare kern van de aarde, en biedt het waardevolle inzichten in de vorming van onze wereld en andere rotsachtige planeten. Ten tweede, nu mensen het wagen om bases op de maan en andere hemellichamen te vestigen, wordt het van cruciaal belang dat essentiële hulpbronnen direct beschikbaar zijn. Hoewel water overal in de ruimte beschikbaar is, zijn bouwmaterialen zoals staal zwaar en lastig te transporteren vanaf de aarde. Daarom zou het vinden van deze hulpbronnen ter plaatse toekomstige ruimtemissies aanzienlijk vereenvoudigen en de kosten verlagen.

Door zich te verdiepen in de samenstelling en kenmerken van asteroïden zoals 16 Psyche, ontrafelen wetenschappers de geheimen van de geboorte van het zonnestelsel en maken ze de weg vrij voor toekomstige ruimteverkenning en kolonisatie-inspanningen.

– Ken Tapping, astronoom bij het Dominion Radio Astrophysical Observatory in Penticton.