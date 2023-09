Ontdekking in West-Australië kan leiden tot nieuwe stortingen van roze diamanten

Onderzoekers die de Argyle-diamantafzetting in West-Australië bestuderen, hebben een belangrijke ontdekking gedaan die nieuwe afzettingen van zeer gewilde roze diamanten zou kunnen blootleggen, volgens een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. De Argyle-diamantmijn, die nu gesloten is, was de bron van 90% van 's werelds gekleurde edelstenen. Roze diamanten van de hoogste kwaliteit kunnen tientallen miljoenen dollars opbrengen.

Met behulp van lasers om mineralen en gesteenten uit de Argyle-afzetting te analyseren, ontdekten de onderzoekers dat de plaats waar de roze diamanten werden gevormd, verband houdt met het uiteenvallen van een oud supercontinent genaamd Nuna, dat ongeveer 1.3 miljard jaar geleden plaatsvond. Het gebied waar de mijn zich bevindt, werd tijdens het uiteenvallen uitgerekt, waardoor gaten in de aardkorst ontstonden waardoor magma naar de oppervlakte kon reizen en de roze diamanten met zich meebrachten.

Traditioneel worden diamantafzettingen gevonden in vulkanisch gesteente in het midden van oude continenten. Om diamanten echter een roze of rode kleur te laten vertonen, moeten ze intense krachten ondergaan van botsende tektonische platen, waardoor hun kristalstructuren veranderen. De botsing van West-Australië en Noord-Australië ongeveer 1.8 miljard jaar geleden resulteerde in de transformatie van kleurloze diamanten in roze diamanten diep onder de aardkorst.

Het onderzoeksteam ontdekte dat de Argyle-afzettingen 1.3 miljard jaar oud zijn, wat erop wijst dat ze zijn ontstaan ​​tijdens het uiteenvallen van het supercontinent Nuna. De studie suggereert dat de kruispunten van oude continenten, gevormd tijdens het uiteenvallen van supercontinenten, een cruciale rol kunnen spelen bij de vorming van roze diamantafzettingen. Deze bevinding zou een leidraad kunnen zijn voor de exploratie-inspanningen bij de zoektocht naar nieuwe vulkanen die roze diamanten dragen, wat mogelijk kan leiden tot de ontdekking van soortgelijke afzettingen in Australië en andere delen van de wereld.

