Pink Diamond Discovery biedt inzicht in het formatieproces

Onderzoekers die de Argyle-diamantafzetting in West-Australië bestuderen, hebben nieuwe inzichten gekregen in de vorming van roze diamanten en andere kleurvariëteiten, volgens een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. De Argyle-mijn, die goed is voor 90% van de roze diamanten in de wereld, is nu gesloten, waardoor deze edelstenen nog zeldzamer en waardevoller worden. Gepolijste roze diamanten van de hoogste kwaliteit kunnen prijzen in de tientallen miljoenen dollars opbrengen.

De studie richtte zich op het begrijpen van de geologische omstandigheden die nodig zijn voor de vorming van roze diamanten. Door monsters uit de Argyle-mijn te analyseren, konden wetenschappers de specifieke omstandigheden identificeren die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze zeldzame edelstenen. Deze kennis zou mogelijk kunnen leiden tot de ontdekking van nieuwe afzettingen van roze diamanten in andere gebieden.

Roze diamanten worden gevormd onder extreme druk en hoge temperaturen diep in de aardmantel. Ze zijn samengesteld uit pure koolstof, net als witte diamanten, maar hun unieke kleur komt voort uit de aanwezigheid van een zeldzame atomaire structuur die groen licht absorbeert. Het exacte proces hoe roze diamanten hun kleur verkrijgen is nog steeds grotendeels een mysterie, maar dit recente onderzoek brengt wetenschappers dichter bij het ontrafelen van het raadsel.

De Argyle-mijn, met zijn enorme reserves aan roze diamanten, is al tientallen jaren een belangrijke bron van deze waardevolle edelstenen. De sluiting ervan in november 2020 betekende het einde van een tijdperk voor de diamantindustrie, waardoor de wenselijkheid en waarde van bestaande roze diamanten werd vergroot.

Hoewel de studie belangrijke inzichten biedt in het vormingsproces van roze diamanten, is verder onderzoek nodig om de omstandigheden die nodig zijn voor hun creatie volledig te begrijpen. Niettemin brengt deze ontdekking nieuwe hoop voor de toekomstige ontdekking van roze diamantafzettingen elders in de wereld.

Bronnen:

– “Roze diamanten: onderzoekers ontdekken het geologische recept achter de meest zeldzame en waardevolle edelstenen ter wereld” – CNN

– Studie: “Roze diamanten: inzichten in hun oorsprong uit een handtekening van een spoorelement voor de Argyle Diamond Deposit, West-Australië” – Nature Communications