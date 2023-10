Nieuw onderzoek onthult dat mariene bacteriën flagella en andere eigenschappen verloren bij terugkeer naar de oceaan

Een recent onderzoek uitgevoerd door het Joint Genome Institute van het Amerikaanse Department of Energy, in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Nevada, Las Vegas, heeft verrassende bevindingen blootgelegd over bacteriën uit de phylum Chloroflexota. Deze bacteriën, die bekend staan ​​om hun vermogen om verontreinigende stoffen af ​​te breken en koolstof te recyclen, bleken flagella te hebben in warmwaterbronnen, maar verloren deze eigenschap toen ze honderden miljoenen jaren geleden evolueerden naar mariene omgevingen.

De onderzoekers concentreerden zich specifiek op een klasse binnen Chloroflexota genaamd Dehalococcoidia, die het vermogen heeft om schadelijke chemicaliën af te breken die voorkomen in pesticiden en koelmiddelen. Door middel van genoom- en metagenomische sequencing ontdekten ze dat Dehalococcoidia, die in de hete bronnen leeft, flagella bezat, een kenmerk dat nog niet eerder bekend was bij Chloroflexota. Daarentegen misten hun in de oceaan levende tegenhangers flagella, wat erop wijst dat deze structuren verloren zijn gegaan tijdens de evolutionaire aanpassing aan het mariene milieu.

Het onderzoek bracht ook andere verrassende eigenschappen aan het licht in de warmwaterbron Dehalococcoidia. Sommige van deze eigenschappen waren verdwenen in bacteriën die waren geëvolueerd om in de oceaan te leven, terwijl overblijfselen van andere eigenschappen bleven bestaan. Zowel de warmwaterbron als de in de oceaan levende Dehalococcoidia vertoonden bijvoorbeeld een verlies van celwanden en een complex evolutiepatroon voor genen die verband houden met het eten van plantaardige stoffen. Dit suggereert dat deze bacteriën waarschijnlijk afhankelijk zijn van samenwerking met andere micro-organismen in hun gemeenschap om plantaardig materiaal af te breken.

Bovendien ontdekten de onderzoekers dat de hete bron Dehalococcoidia enzymen had om plantenhormonen te synthetiseren of af te breken, wat aangeeft dat hun tegenhangers op het land mogelijk het vermogen hebben om de plantengroei te manipuleren.

Het begrijpen van de evolutionaire geschiedenis en de unieke kenmerken van Chloroflexota-bacteriën zou belangrijke implicaties kunnen hebben voor het ontwikkelen van micro-organismen voor toepassingen zoals de productie van biobrandstoffen. Door hun diverse metabolische capaciteiten te benutten, kunnen wetenschappers mogelijk duurzamere en efficiëntere processen in verschillende industrieën ontwikkelen.

Verder onderzoek naar deze bacteriën zou licht kunnen werpen op het potentiële gebruik van microbiële processen bij de productie van biobrandstoffen en andere duurzame toepassingen.

Bron: Marike Palmer et al, Thermophilic Dehalococcoidia met ongebruikelijke eigenschappen werpen licht op een onverwacht verleden, The ISME Journal (2023).