Onderzoek naar autokatalytische cycli: naar een beter begrip van de oorsprong van het leven

Autokatalyse speelt een cruciale rol in de replicatie en duurzaamheid van het leven. Een team van wetenschappers van de Universiteit van Wisconsin-Madison heeft een onderzoek uitgevoerd om de fundamentele principes te begrijpen die ten grondslag liggen aan autokatalyse en de mogelijke implicaties ervan voor de zoektocht naar leven buiten de aarde.

Autokatalyse verwijst naar een chemische reactie waarbij het product van de reactie als katalysator voor dezelfde reactie fungeert. Met andere woorden: de reactie houdt zichzelf in stand en bevordert zichzelf. De onderzoekers hebben zich specifiek gericht op een klasse autokatalytische cycli die Comproportionation-based Autocatalytic Cycles (CompACs) worden genoemd.

De onderzoekers definiëren eerst het concept van comproportionatie in CompACs. Comproportionering omvat de reactie tussen een geoxideerde vorm van een element of verbinding, aangeduid als MHi, en een gereduceerde vorm, aangeduid als MLo, resulterend in de vorming van twee tussentoestanden MMed en de bijbehorende afvalproducten, aangeduid als XComp,M. De stoichiometrie van deze reactie kan variëren, en in sommige gevallen kunnen er ook extra voedselsoorten bij betrokken zijn.

Het team onderzoekt vervolgens twee hulpprocessen die kunnen optreden in CompACs: oxidatieve en reductieve hulpprocessen. Het oxidatieve proces maakt gebruik van een oxidatiemiddel om MMed in MHi om te zetten, wat leidt tot de vorming van een oxidatieve CompAC. Aan de andere kant omvat het reductieve proces een reductiemiddel dat MMed reduceert tot MLo, waardoor een reductieve CompAC wordt gevormd.

Om deze cycli beter te begrijpen, hebben de onderzoekers verschillende componenten een kleurcode gegeven. De autokatalysatoren, die een centrale rol spelen in de cycli, zijn onderstreept. De tussenliggende M's zijn gemarkeerd in paars, rood en goud om respectievelijk hun meest geoxideerde, tussenliggende en meest gereduceerde toestanden weer te geven. Het oxidatiemiddel en het reductiemiddel, betrokken bij de hulpprocessen, zijn respectievelijk blauw en groen gemarkeerd.

Het begrijpen van de principes van autokatalytische cycli werpt niet alleen licht op de complexiteit van het leven op aarde, maar biedt ook waardevolle inzichten in de potentiële omstandigheden die nodig zijn voor het ontstaan ​​van leven elders in het universum. Door de meest waarschijnlijke omstandigheden voor autokatalyse te identificeren, kunnen wetenschappers hun zoektocht naar leven richten op planeten die vergelijkbare kenmerken vertonen en potentieel hebben voor zichzelf in stand houdende chemische reacties.

Dit onderzoek draagt ​​bij aan het voortdurende onderzoek naar de oorsprong van het leven en de mogelijkheid om buitenaardse levensvormen te vinden. Door onze kennis uit te breiden van de fundamentele principes die ten grondslag liggen aan de replicatie en duurzaamheid van het leven, komen we een stap dichter bij het ontrafelen van de mysteries van het universum.

Bronnen:

– Universiteit van Wisconsin-Madison