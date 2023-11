Een doorbraak in de kwantumfysica onthult het mysterieuze Spinaron-effect

Wetenschappers van de Julius Maximilian Universiteit van Würzburg (JMU) en het Jülich Onderzoekscentrum in Duitsland hebben een baanbrekende ontdekking gedaan in de kwantumfysica: het bestaan ​​van een nieuwe kwantumstaat genaamd de spinaron. Deze onthulling daagt de heersende aannames over het gedrag van geleidende materialen bij lage temperaturen uit en heeft het potentieel om ons begrip van de theoretische kwantumfysica opnieuw vorm te geven.

In het experiment werd een kobaltatoom, geplaatst op een koperoppervlak, onder extreem koude omstandigheden blootgesteld aan een sterk magnetisch veld. De onderzoekers observeerden een fascinerend fenomeen: de rotatie van het kobaltatoom draaide voortdurend heen en weer. Om dit te illustreren vergeleken ze het kobaltatoom met een draaiende rugbybal in een ballenbak, waarbij de omringende ballen op een golfachtige manier verplaatsten.

De combinatie van het intense magnetische veld en een ijzeren punt toegevoegd aan hun scanning tunneling microscoop op atomaire schaal stelde de onderzoekers in staat de magnetische spin van het kobaltatoom te visualiseren. Deze voortdurende wisseling van spin wekte de elektronen in het koperoppervlak op, waardoor ze gingen oscilleren en zich met het kobaltatoom gingen binden.

Deze verrassende ontdekking daagt het gevestigde Kondo-effect uit, dat de elektrische weerstand verklaart in koude materialen die magnetische onzuiverheden bevatten. Onder het Kondo-effect zouden elektroneninteracties het magnetische moment van het kobaltatoom moeten neutraliseren. In dit experiment behield het kobaltatoom echter zijn magnetisme terwijl het in wisselwerking stond met de elektronen, wat de voorspellingen van het Kondo-effect tartte.

De implicaties van het spinaroneffect reiken verder dan dit specifieke experiment. Het doet twijfels rijzen over het al lang bestaande begrip van kwantumactiviteit wanneer metalen zoals kobalt en koper worden gecombineerd. De wetenschappers die verantwoordelijk zijn voor de ontdekking verwachten dat spinarons bredere toepassingen kunnen hebben, waardoor een heronderzoek nodig is van scenario's waarin eerder werd aangenomen dat het Kondo-effect van toepassing was.

Hoewel deze doorbraak waardevolle inzichten oplevert in het gedrag van materie op atomair niveau, moeten de onmiddellijke praktische toepassingen ervan nog worden bepaald. Het begrijpen van de fysica van magnetische momenten op metalen oppervlakken is echter cruciaal voor het bevorderen van fundamenteel onderzoek op dit gebied. Zoals experimenteel natuurkundige Matthias Bode van JMU het samenvat: “Onze ontdekking is belangrijk voor het begrijpen van de fysica van magnetische momenten op metalen oppervlakken… Hoewel het correlatie-effect een keerpunt is in fundamenteel onderzoek voor het begrijpen van het gedrag van materie, kan ik niet bouwen een daadwerkelijke overstap ervan.”

Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Physics, maakt de weg vrij voor verdere verkenning van het spinaroneffect en een dieper begrip van de ingewikkelde aard van de kwantumfysica.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is het spinaroneffect?

Het spinaroneffect is een nieuw ontdekte kwantumtoestand die optreedt onder extreem koude omstandigheden wanneer een kobaltatoom op een koperoppervlak wordt blootgesteld aan een sterk magnetisch veld. Het verwijst naar het voortdurende flip-floppen van de spin van het kobaltatoom, waardoor de elektronen in het koperoppervlak worden opgewonden en bestaande theorieën over geleidende materialen bij lage temperaturen worden uitgedaagd.

Wat is het Kondo-effect?

Het Kondo-effect verklaart de ondergrens van de elektrische weerstand in koude materialen die magnetische onzuiverheden bevatten. Het suggereert dat elektroneninteracties het magnetische moment van deze onzuiverheden neutraliseren. De ontdekking van het spinaroneffect in het bovengenoemde experiment suggereert echter dat het Kondo-effect mogelijk niet toepasbaar is in alle scenario's waarbij metalen als kobalt en koper betrokken zijn.

Wat zijn de praktische implicaties van het spinaroneffect?

Hoewel de onmiddellijke praktische toepassingen van het spinaroneffect onzeker blijven, verdiept het ons begrip van het gedrag van materie op atomair niveau. Deze doorbraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor het vakgebied van de kwantumfysica en zou kunnen leiden tot het herschrijven van de theoretische kwantumfysica zoals wij die kennen.