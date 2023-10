Astronomen krijgen nieuwe inzichten in het magnetische veld van de zon met behulp van de allernieuwste zonnetelescopen

Astronomen hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het ontrafelen van de mysteries van het magnetische veld van de zon, dankzij baanbrekende gegevens verzameld met de Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) op Hawaï. Deze krachtige zonnetelescoop, beheerd door de Amerikaanse National Science Foundation (NSF), heeft de meest gedetailleerde weergaven van het magnetische veld van de zon tot nu toe opgeleverd.

Een van de belangrijkste bevindingen uit de gegevens is de ontdekking van een kronkelige of slangachtige topologie in het magnetische veld van het 'stille' oppervlak van de zon, ook wel bekend als de chromosfeer. Dit nieuwe inzicht in de geometrie van het magnetische veld is cruciaal voor het begrijpen van de energetische verschijnselen die de dynamiek van het plasma in de zonneatmosfeer aandrijven.

De onderzoekers, waaronder wetenschappers van de Universiteit van Sheffield in Groot-Brittannië, zijn van mening dat deze gegevens kunnen helpen bij het oplossen van een al lang bestaand raadsel in de astrofysica: het drastische temperatuurverschil tussen de buitenste laag van de zon, bekend als de corona, en het oppervlak ervan, de fotosfeer. De corona is honderden keren heter dan de fotosfeer, in tegenstelling tot wat zou worden verwacht.

Het slangachtige patroon in het magnetische veld kan een rol spelen bij het van energie voorzien van het zonneplasma tot temperaturen van miljoenen Kelvin. Er wordt aangenomen dat deze magnetische velden ook verantwoordelijk zijn voor de grootste explosies in het zonnestelsel, bekend als Coronal Mass Ejections (CME's).

Voorheen concentreerde het meeste onderzoek naar warmtevariaties tussen de corona en de fotosfeer zich op zonnevlekken, grote en zeer magnetische gebieden op het oppervlak van de zon. De nieuwe bevindingen benadrukken echter het belang van het bestuderen van de ‘stille zon’ en zijn convectieve cellen, ‘korrels’ genaamd, die zwakkere maar dynamischere magnetische velden herbergen.

Het ongekende oplossend vermogen van de DKIST heeft onderzoekers in staat gesteld de complexe variaties in de richting van het magnetische veld te detecteren, wat duidt op het optreden van magnetische herverbinding. Bij dit proces zijn twee magnetische velden betrokken die in tegengestelde richtingen wijzen en op elkaar inwerken en energie vrijgeven die bijdraagt ​​aan de opwarming van de atmosfeer van de zon.

Het onderzoek uitgevoerd door een internationaal team van wetenschappers, waaronder die van Queen's University Belfast, het National Solar Observatory van de NSF en het Max Planck Institute for Solar System Research in Duitsland, is gepubliceerd in de Astrophysical Journal Letters.

Deze doorbraak vertegenwoordigt een belangrijke stap in het begrijpen van de werking van onze levengevende ster, de zon. De DKIST zonnetelescoop heeft nieuwe wegen geopend in de zonnefysica en heeft fascinerende resultaten opgeleverd die voor opwinding hebben gezorgd onder wetenschappers in verschillende instellingen.

Bron: Universiteit van Sheffield, Science and Technology Facilities Council, Queen's University Belfast.