Een doorbraak in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer: STED-microscopie gebruiken om amyloïdeaggregaten te bestuderen

Onderzoekers van de Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), het Karolinska Instituut (KI) en biotechnologiebedrijf BioArctic hebben een belangrijke doorbraak bereikt in de studie van de ziekte van Alzheimer. Door gestimuleerde emissie-depletie (STED)-microscopie, een superresolutie-visualisatietechnologie, te combineren met een recentelijk ontwikkeld nieuw antilichaam, heeft het team de amyloïdogene aggregaten die kenmerkend zijn voor de ziekte in ongekend detail kunnen observeren.

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door de ophoping van plaques bestaande uit bèta-amyloïde (Aβ) eiwitaggregaten in de hersenen. Deze plaques zijn in verband gebracht met de verslechtering van weefsel en hersenstoornissen. Met conventionele confocale microscopie konden deze plaques alleen in collectieve termen worden beschreven als amorf, dicht of diffuus. Met behulp van elektronenmicroscopie hebben onderzoekers echter gezien dat de plaques bestaan ​​uit individuele vezels die draadachtig zijn en een diameter hebben van tussen de 6 en 10 nanometer.

Hoewel elektronenmicroscopie een hogere resolutie biedt, is deze kostbaar en kent deze een monstervoorbereidingsproces dat artefacten kan introduceren. In deze studie evalueerden de onderzoekers het gebruik van STED-microscopie om de structuur en morfologie van Aβ-aggregaten te onderzoeken. Ze gebruikten hersencoupes van modelmuizen voor de ziekte van Alzheimer en een nieuw recombinant menselijk antilichaam gelabeld met fluorescentie om selectief te reageren met Aβ-aggregaten.

De resultaten, gepubliceerd in het tijdschrift Cell & Bioscience, overtroffen de mogelijkheden van conventionele confocale lichtmicroscopie. De onderzoekers slaagden erin een ruimtelijke resolutie te bereiken die groter is dan die van conventionele confocale microscopie, waardoor ze individuele vezels in de plaques konden onderscheiden. Deze mijlpaal was voorheen alleen mogelijk met elektronenmicroscopie.

Deze doorbraak opent nieuwe mogelijkheden voor het verder bestuderen van de mechanismen die betrokken zijn bij de vorming en verwijdering van Aβ-aggregaten. Het biedt ook een beter inzicht in de ontwikkeling en progressie van cognitieve en neuropsychiatrische symptomen die verband houden met de ziekte van Alzheimer.

De auteurs van de studie zijn van mening dat STED-microscopie een onmisbaar hulpmiddel zal worden in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, en waardevolle inzichten zal opleveren in de rol van bèta-amyloïde aggregaten in de pathogenese van de ziekte.

Bronnen:

– Cel- en biowetenschappen (2023). “Nieuwe methode ontwikkeld om amyloïdeaggregaten te bestuderen die verband houden met de ziekte van Alzheimer.” DOI: 10.1186/s13578-023-01086-4