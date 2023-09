Microcombs: het potentieel van krachtige lasers ontsluiten

Onderzoekers van de Chalmers University of Technology in Zweden hebben een belangrijke doorbraak bereikt in de ontwikkeling van microcomben, waardoor ze tien keer efficiënter zijn geworden en de deur is geopend voor nieuwe ontdekkingen op het gebied van ruimteverkenning en gezondheidszorg. Microcombs, die in wezen linialen zijn gemaakt van licht, hebben het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in verschillende velden vanwege hun vermogen om frequenties nauwkeurig te meten.

Een microkam werkt door een laser te gebruiken om fotonen te sturen die in een microresonator circuleren, waardoor het licht in een breed frequentiebereik wordt verdeeld. Deze frequenties zijn ten opzichte van elkaar gepositioneerd, waardoor een nieuw soort lichtbron ontstaat met meerdere frequenties tegelijk, vergelijkbaar met lasers.

De toepassingen van microcombs zijn enorm, variërend van het kalibreren van instrumenten die worden gebruikt bij de zoektocht naar exoplaneten tot het monitoren van iemands gezondheid door het analyseren van ademmonsters. Eerdere microcombs hadden echter te maken met beperkingen op het gebied van efficiëntie, waardoor ze hun volledige potentieel niet konden realiseren.

De onderzoekers van Chalmers University hebben deze beperking overwonnen door een methode te ontwikkelen die het laservermogen van de microkam tien keer vergroot en de efficiëntie verhoogt van ongeveer 1 procent naar ruim 50 procent. Deze methode omvat het gebruik van twee microresonatoren, die samenwerken om de prestaties van de microkam te verbeteren.

Deze doorbraak is belangrijk omdat het hoogwaardige lasertechnologie naar een breder scala aan markten brengt. Microcombs kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in lidarmodules voor autonome voertuigen, GPS-satellieten, drones met omgevingsdetectie en datacentra voor bandbreedte-intensieve AI-toepassingen.

De toegenomen efficiëntie en kracht van microcombs hebben het potentieel om de vooruitgang in de ruimteverkenning, de gezondheidszorg en diverse andere industrieën te versnellen. Dit onderzoek maakt de weg vrij voor verdere ontwikkelingen in de lasertechnologie en toont de baanbrekende mogelijkheden van microcombs.

