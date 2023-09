Donkere energie: een belangrijke kracht in het universum

Een recente meting van het heelal heeft verder bewijs opgeleverd dat donkere energie een aanzienlijk deel van de kosmos uitmaakt. Volgens de bevindingen is donkere energie verantwoordelijk voor ongeveer 69 procent van de totale materie-energiedichtheid, waardoor 31 procent overblijft voor zowel normale materie als donkere materie.

Normale materie, ook wel baryonische materie genoemd, omvat sterren, sterrenstelsels, atomen en leven, en maakt naar schatting slechts 20 procent uit van de totale materie. Donkere materie, die bestaat uit nog niet ontdekte subatomaire deeltjes, is verantwoordelijk voor de resterende 80 procent. Donkere energie daarentegen is een kracht die verantwoordelijk is voor de versnelde uitdijing van het heelal. Wetenschappers moeten nog bepalen wat donkere energie precies is, maar het speelt een belangrijke rol in de materie-energiedichtheid.

Het begrijpen van de uitdijingssnelheid van het heelal is van cruciaal belang voor wetenschappers om de aard van donkere energie en de impact ervan op de kosmische uitdijing te begrijpen. Het bepalen van de materie-energiedichtheid kan licht werpen op de toekomst van het heelal, of het voor onbepaalde tijd zal blijven uitdijen of uiteindelijk zal omkeren en krimpen in een fenomeen dat bekend staat als de Big Crunch.

Om de hoeveelheid donkere energie te meten, vertrouwen astronomen op clusters van sterrenstelsels. Deze clusters vormen zich gedurende miljarden jaren onder invloed van de zwaartekracht. Door het aantal en de massa van sterrenstelsels in een cluster te vergelijken en numerieke simulaties uit te voeren, kunnen wetenschappers de verhoudingen tussen materie en energie berekenen. De onderzoekers gebruikten een techniek genaamd GalWeight om de massa van clusters van sterrenstelsels te schatten door het aantal sterrenstelsels in elke cluster te tellen. Door hun resultaten te vergelijken met gesimuleerde clusters kwamen ze tot de conclusie dat het heelal voor 31 procent uit materie bestaat.

Deze meting sluit nauw aan bij eerdere inspanningen en andere metingen van de materie-energiedichtheid van het heelal, waardoor een nauwkeurigere schatting ontstaat. Het benadrukt ook het belang van clusterovervloed als techniek voor het begrijpen van kosmologische parameters.

De bevindingen dragen bij aan een beter begrip van donkere energie en brengen ons dichter bij het ontrafelen van de mysteries van het heelal.

