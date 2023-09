Nieuwe methode ondersteunt het bestaan ​​van een eeuwenoude oceaan op Mars

Een recent onderzoek heeft gebruik gemaakt van een nieuwe methode om de zwaartekracht van Mars te analyseren, wat verder bewijs levert dat de planeet ooit een grote noordelijke oceaan had. Onder leiding van professor Jaroslav Klokočník van het Astronomisch Instituut van de Tsjechische Academie van Wetenschappen definieert het onderzoek de reikwijdte van de noordelijke paleo-oceaan van Mars in meer detail.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Icarus, benadrukt het gebruik van de zwaartekrachtbenadering om de aanwezigheid van water op Mars te detecteren. Deze methode is eerder succesvol geweest bij het identificeren van waterlichamen op aarde, zoals de kustlijn van een lang geleden meer in Noord-Afrika. Door de zwaartekrachtaspecten van Mars te analyseren, krijgen wetenschappers een beter inzicht in de geologische en hydrologische kenmerken van de planeet.

De onderzoekers gebruikten een door Klokočník ontwikkeld proces, waarbij zwaartekrachtaspecten werden geanalyseerd die waren berekend op basis van zwaartekrachtanomaliemetingen. Zwaartekrachtaspecten zijn wiskundige producten die de zwaartekrachtafwijkingen van een planetair lichaam karakteriseren. Bovendien gebruikten ze topografische gegevens die waren verzameld door NASA's Mars Global Surveyor.

Deze nieuwe aanpak verbetert aanzienlijk ten opzichte van eerdere methoden om een ​​oppervlak uitsluitend op basis van zwaartekrachtafwijkingen in kaart te brengen. Door topografische gegevens te integreren kunnen wetenschappers een uitgebreider inzicht krijgen in de geologie en geofysica van Mars.

De implicaties van dit onderzoek gaan verder dan Mars, aangezien de zwaartekrachtaspectenmethode ook op andere hemellichamen is toegepast. In een afzonderlijke studie gepubliceerd in Scientific Reports werd de methode gebruikt om de geografische kenmerken van de aarde te vergelijken met die van Venus.

De bevindingen van deze studie dragen bij aan onze kennis van de geologische geschiedenis van Mars en geven verdere aanwijzingen over het potentieel voor leven op de planeet. Het begrijpen van het bestaan ​​van oude oceanen op Mars is een cruciale stap in de richting van het blootleggen van de mogelijkheid van vroegere of huidige levensvormen.

Definities:

Zwaartekrachtafwijkingen: gebieden met variërende zwaartekracht die worden uitgeoefend door oppervlaktekenmerken van een planetair lichaam.

Zwaartekrachtaspecten: Wiskundige producten die de zwaartekrachtafwijkingen van een planetair lichaam karakteriseren.

Topografische gegevens: Informatie over de vorm en hoogte van het landoppervlak van een planeet of ander hemellichaam.

Bronnen:

– Studie gepubliceerd in het tijdschrift Icarus, verbonden aan de Division for Planetary Sciences van de American Astronomical Society.

– Studie gepubliceerd in Scientific Reports.

– Jaroslav Klokočník – Emeritus hoogleraar aan het Astronomisch Instituut van de Tsjechische Academie van Wetenschappen.

– Gunther Kletetschka – Associate Research Professor aan het Fairbanks Geophysical Institute van de Universiteit van Alaska en verbonden aan de Charles Universiteit in Tsjechië.