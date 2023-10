Nieuwe ontdekking: Lorrainosaurus-fossiel werpt licht op de vroege evolutie van plesiosaurussen

Een team van paleontologen van verschillende instellingen heeft een opwindende nieuwe ontdekking gedaan over de evolutie van plesiosaurussen, een eeuwenoude groep zeedieren. De onderzoekers bestudeerden een fossiel van de Lorrainosaurus, gehuisvest in het Luxemburgse Nationaal Natuurhistorisch Museum, en ontdekten dat plesiosaurussen eerder evolueerden dan eerder werd gedacht. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports.

Plesiosaurussen waren grote, haaiachtige wezens die miljoenen jaren geleden in de oceanen leefden. Ze stonden bekend om hun grootte en krachtige kaken, wat hen de bijnaam ‘zeemoordenaars’ opleverde. Door hun onderzoek hebben paleontologen ontdekt dat sommige soorten plesiosaurussen wel 14.5 meter lang konden worden en twee paar zijvinnen hadden, waardoor ze een superieure behendigheid kregen bij het achtervolgen van prooien.

Het Lorrainosaurus-fossiel werd in 1983 ontdekt in de buurt van Lorrain, Frankrijk, door amateurpaleontologen. Het werd later bestudeerd door onderzoekers van het MNHN voordat het tentoon werd gesteld. De nieuwe studie wierp een frisse blik op het fossiel en identificeerde het als een nieuw geslacht, dat ze Lorrainosaurus noemden. De onderzoekers merkten ook op dat dit specifieke fossiel kleiner was dan andere verwante exemplaren, met een lengte van ongeveer 6 meter.

Door de kenmerken van het Lorrainosaurus-fossiel te onderzoeken en deze met andere vondsten te vergelijken, stelde het onderzoeksteam vast dat Lorrainosaurus een van de eerste plesiosauriërs was, waardoor in latere perioden grotere mariene reptielen ontstonden. Bovendien ontdekten ze dat plesiosaurussen eerder evolueerden dan eerder werd aangenomen, en dateren uit het Midden-Jura. Ze ontdekten ook dat plesiosauriërs voornamelijk het gebied bewoonden dat nu West-Europa is.

Deze nieuwe ontdekking biedt waardevol inzicht in de vroege evolutie en ecologische betekenis van plesiosauriërs. Het benadrukt hoe deze toproofdieren ongeveer 80 miljoen jaar lang bestonden en bloeiden. Verder onderzoek op dit gebied zal ons begrip van het prehistorische zeeleven blijven verdiepen.

