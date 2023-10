Een voorgestelde natuurwet: toenemende complexiteit in natuurlijke systemen

Wetenschappers hebben een nieuwe wet voorgesteld om de neiging van systemen om in complexiteit toe te nemen te verklaren. Deze wet bouwt voort op Darwins evolutietheorie en heeft tot doel een universele verklaring te bieden voor de evolutie van fysieke systemen. Onder leiding van astrobioloog Dr. Michael L Wong hebben onderzoekers beschreven wat zij een ‘ontbrekende natuurwet’ noemen.

De voorgestelde ‘wet van de toenemende functionele informatie’ stelt dat een systeem zal evolueren en in complexiteit zal toenemen wanneer veel verschillende configuraties van het systeem selectie ondergaan voor een of meer functies. Deze wet breidt het concept van de ‘survival of the fittest’ uit en omvat de selectie op stabiliteit, nieuwigheid en het vermogen om fundamentele processen voort te zetten.

De onderzoekers beweren dat deze wet van toepassing is op alle complexe systemen, van atomaire tot planetaire schaal, inclusief het leven op aarde en mogelijk zelfs kunstmatige intelligentie. Het sleutelconcept is het idee van 'selectie op functie', waarbij evoluerende systemen combinatorische rijkdom vertonen en selectie ondergaan op basis van hun vermogen om specifieke functies uit te voeren.

Volgens de wetenschappers biedt het formuleren van deze wet een nieuw perspectief op de evolutie van diverse systemen in het universum. Het zou verreikende implicaties kunnen hebben voor het begrijpen van de oorsprong van het universum en hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. De onderzoekers suggereren dat deze wet zelfs kan helpen bij het voorspellen van de ontwikkeling van onbekende systemen, zoals de organische chemie op Saturnusmaan Titan.

Niet iedereen in de wetenschappelijke gemeenschap is echter overtuigd van dit wetsvoorstel. Sommigen beweren dat hoewel er in de levenloze wereld diverse systemen kunnen ontstaan, dit niet noodzakelijkerwijs een nieuw onderliggend principe zoals darwinistische selectie vereist.

Dit onderzoek werpt licht op de complexe aard van systemen en de krachten die hun evolutie aansturen. Het biedt een nieuw raamwerk voor het begrijpen van de evolutie van fysieke systemen en hoe deze in de toekomst kunnen interageren met kunstmatige intelligentie.

Bronnen:

– Origineel artikel: [Bronnaam]

– Definities:

– Wet van de toenemende functionele informatie: een wetsvoorstel dat stelt dat systemen evolueren en in complexiteit toenemen wanneer verschillende configuraties van het systeem selectie ondergaan voor een of meer functies.

– Darwinistische theorie: De evolutietheorie door natuurlijke selectie voorgesteld door Charles Darwin, waarbij variaties en eigenschappen van individuen leiden tot de overleving en reproductie van mensen met voordelige eigenschappen.