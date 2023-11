De James Webb-telescoop legt een spectaculair beeld vast van het centrum van ons Melkwegstelsel

De James Webb-telescoop, de krachtigste telescoop die ooit op de sterren is gericht, heeft wetenschappers opnieuw verbaasd met zijn nieuwste opname van het dichte centrum van onze Melkweg. De afbeelding, vrijgegeven door NASA, biedt een nooit eerder vertoond detailniveau van het gebied dat bekend staat als Boogschutter C, op ongeveer 300 lichtjaar afstand van het centrale zwarte gat van de Melkweg.

In tegenstelling tot eerdere verzamelde infraroodgegevens toont de afbeelding van de James Webb Telescoop een overvloed aan nieuwe kenmerken en details, waardoor onderzoekers stervorming in deze extreme omgeving met ongekende nauwkeurigheid kunnen bestuderen. Het observatieteam, onder leiding van Samuel Crowe, een toegewijde student aan de Universiteit van Virginia, uitte hun opwinding over de schat aan informatie die de telescoop heeft blootgelegd.

Boogschutter C, gemarkeerd in de afbeelding, is een sterrenfabriek met naar schatting 500,000 sterren. Deze regio biedt wetenschappers een unieke kans om de huidige theorieën over stervorming te testen vanwege de extreme omstandigheden. Jonathan Tan, een professor aan de Universiteit van Virginia, benadrukte de betekenis van het galactische centrum als proeftuin voor deze theorieën.

De afbeelding onthult de bekende infrarood-donkere wolken, formaties van dicht gas en stof die het zicht op sterren binnen en achter hen belemmeren. Ondanks hun uitdagende aard is de James Webb-telescoop erin geslaagd deze wolken te doordringen en licht op Boogschutter C te werpen als nooit tevoren.

Naast de fascinerende schoonheid van de foto verzamelen astronomen een schat aan wetenschappelijke inzichten. De waargenomen leegte bovenaan het beeld vertegenwoordigt feitelijk de aanwezigheid van een infrarood-donkere wolk, zo dicht opeengepakt dat hij het licht van sterren erachter blokkeert. Cyaankleurige vlekken onder de infrarood-donkere wolk duiden op grootschalige emissies van geïoniseerde waterstof, een fenomeen dat voornamelijk geassocieerd wordt met nieuw gevormde sterren. Verrassend genoeg hebben de omvang en indeling van deze sectie onderzoekers geïntrigeerd, die hopen deze verder te onderzoeken.

Rubén Fedriani, mede-onderzoeker van het project aan het Instituto Astrofísica de Andalucía in Spanje, beschreef het galactische centrum als een chaotische plek gevuld met gemagnetiseerde gaswolken die stervorming ondergaan en hun invloed uitoefenen op het omringende gas door middel van wind, jets en straling. . De overvloed aan gegevens van de James Webb Telescoop met betrekking tot deze extreme omgeving heeft nieuwe wegen voor onderzoek en analyse geopend.

Opvallend is dat de afbeelding ook een enorme protoster vastlegt die uit de infrarood-donkere wolk tevoorschijn komt en die meer dan dertig maal de massa van onze zon heeft. Ondanks de afstand van ongeveer 30 lichtjaar tot de aarde, blijft dit gebied toegankelijk genoeg voor astronomen om individuele sterren nauwkeurig te onderzoeken, wat ons dichter bij het ontrafelen van de mysteries van de evolutie van sterren brengt.

Samuel Crowe vat op welsprekende wijze de betekenis van de prestatie van de James Webb Telescoop samen door te stellen: “Massave sterren zijn fabrieken die zware elementen in hun kernkernen produceren, dus het beter begrijpen ervan is als het leren van het oorsprongsverhaal van een groot deel van het universum.”

