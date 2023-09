Ongebruikelijke hybride kolibrie ontdekt in Peru

In het Cordillera Azul National Park in de Peruaanse Andes is een nooit eerder gedocumenteerde hybride kolibrie ontdekt. De vogel is het resultaat van de hybridisatie van twee verschillende soorten afkomstig uit het westen van Zuid-Amerika: de Pink-throated Brilliant Hummingbird en de Rufous-webbed Brilliant Hummingbird. Deze ontdekking daagt het idee uit dat afzonderlijke kolibriesoorten zich niet kruisen. De hybride vogel heeft een unieke goudkeelkleuring die een combinatie is van de roze kelen van zijn oudersoort. Onderzoekers speculeren dat hybriden zoals deze zouden kunnen bijdragen aan de diversiteit aan structurele kleuren die in de stamboom van de kolibrie voorkomen.

Veren krijgen hun basiskleur van pigmenten, maar kolibrieveren zijn iriserend, wat betekent dat hun kleur wordt bepaald door hoe licht wordt gebogen en gefilterd wanneer het vanuit verschillende hoeken de veercellen raakt. De goudkeelkleur van de hybride kolibrie is het resultaat van de complexe manieren waarop iriserende verenkleuren worden bepaald. Het mengen van de complexe recepten voor de kleur van de veren van de twee oudersoorten resulteerde in de unieke kleuring van deze hybride vogel.

Hybride kolibries zoals deze zijn zeldzaam en hun bestaan ​​roept vragen op over de frequentie en rol van hybridisatie in de evolutie van kolibries. Deze ontdekking heeft nieuwe onderzoeksmogelijkheden geopend voor onderzoekers en biedt inzicht in de complexiteit van de genetica en kleuring van kolibries.

Het bronartikel uit Chicago's Field Museum is getiteld "Onderzoekers vinden ongebruikelijke hybride kolibries in Peru" en werd gepubliceerd in het tijdschrift Royal Society Open Science.

De Hattiesburg American, onderdeel van USA TODAY Network, biedt aanvullende feiten over kolibries in Amerika.

Hybridisatie: Het proces van voortplanting tussen individuen van twee verschillende soorten of genetisch verschillende populaties.

– Artikel: Onderzoekers vinden ongebruikelijke hybride kolibrie in Peru (Chicago's Field Museum)

– Artikel: 14 weetjes over kolibries (The Hattiesburg American, onderdeel van USA TODAY Network)