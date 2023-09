Astronomen maken prachtige foto van ‘brug’ van gasverbindende botsende sterrenstelsels

By

Een adembenemende nieuwe foto van de Hubble-ruimtetelescoop onthult een slanke ‘brug’ van gas die twee samensmeltende sterrenstelsels in het Arp 107-systeem met elkaar verbindt. Deze botsende sterrenstelsels bevinden zich op een afstand van ongeveer 465 miljoen lichtjaar van de aarde en zijn met elkaar verbonden door een zwakke stroom van stof en gas.

De afbeelding, vastgelegd door Hubble's Advanced Camera for Surveys, toont het grotere sterrenstelsel aan de linkerkant. Dit spiraalstelsel, bekend als een Seyfert-stelsel, heeft een prominente spiraalarm die sierlijk rond zijn kern buigt. Seyfert-sterrenstelsels zijn bijzonder intrigerend omdat ondanks de schittering van hun actieve kern straling uit het hele sterrenstelsel kan worden waargenomen. Op deze foto zijn de spiraalvormige kransen van de galactische structuur duidelijk zichtbaar.

De galactische kern van een Seyfert-sterrenstelsel straalt een krachtige gloed uit die ontstaat doordat materie in het superzware zwarte gat in het centrum valt. Deze actieve galactische kernen kunnen licht uitstralen dat de gecombineerde helderheid van alle sterren in hun gaststelsels overtreft.

Het kleinere sterrenstelsel lijkt een lichtgevende kern te hebben, maar relatief zwakke spiraalarmen. Dit komt omdat het geleidelijk wordt opgenomen in het grotere sterrenstelsel. De verbinding tussen deze twee samensmeltende sterrenstelsels hangt subtiel onder hen in het Hubble-beeld.

Arp 107 maakt deel uit van een groep bijzondere sterrenstelsels die bekend staat als de Atlas of Peculiar Galaxies, samengesteld door Halton Arp in 1966. Deze nieuwe foto maakt deel uit van een voortdurende poging om minder bekende sterrenstelsels uit de Arp-catalogus te bestuderen en hun spectaculaire schoonheid te delen met het publiek.

Bron: ESA (Europese Ruimtevaartorganisatie)