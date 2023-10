Genetische hulpmiddelen bieden hoop op overleving van koraal te midden van groeiende bedreigingen

Een nieuwe studie suggereert dat genetische hulpmiddelen de sleutel kunnen zijn tot het identificeren van koraalsoorten die de beste kans hebben om de verwoestende gevolgen te weerstaan ​​van een ziekte die momenteel de Caribische riffen treft. Het onderzoek benadrukt de keuze die de mensheid binnenkort wellicht zal moeten maken tussen het domesticeren van bepaalde koraalsoorten of het volledig laten verdwijnen ervan uit de oceanen.

De ziekte, bekend als de witte bandziekte, vernietigt sinds de jaren zeventig het koraalweefsel en doodt hele koraalkolonies in het Caribisch gebied. Hoewel de exacte oorzaak van de ziekte nog onbekend is, vermoeden wetenschappers dat een bacterie hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Pogingen om de wittebandziekte te bestrijden hebben geleid tot de massaproductie van koralen door fragmentatie en hergroei, hoewel deze methode alleen het symptoom aanpakt en niet de oorzaak van de ziekte.

Wetenschappers van de Northeastern University hebben echter, in samenwerking met anderen, een onderzoek uitgevoerd om genetische patronen in het DNA van verschillende koralen te identificeren die sommige koralen resistenter tegen de ziekte maakten dan andere. Ze verzamelden levende koraalmonsters van 100 verschillende soorten hertshoornkoraal en stelden deze bloot aan een koraalslurry die was geïnfecteerd door de witte bandziekte. Door de prestaties en genetische patronen van de koralen te vergelijken, konden de onderzoekers tien regio's in de koraalgenomen identificeren die geassocieerd zijn met het vermogen om de ziekte te weerstaan.

Terwijl 15 koraalstammen zeer resistent bleken te zijn, hadden 31 een gemiddelde of ondergemiddelde resistentie, waarvan 15 zeer vatbaar voor de ziekte. De bevindingen bieden koraalbeschermingsgroepen een hulpmiddel om koralen te screenen op hun genetische kwetsbaarheid voor wittebandziekte, zodat alleen ziekteresistente stammen worden gebruikt bij inspanningen voor koraalherstel.

Het onderzoek gaat echter niet in op de mogelijke nadelen van genetische mutaties. Sommige mutaties die een koraal resistent maken tegen één type infectie, kunnen het ook gevoeliger maken voor andere bedreigingen, zoals heet water of verminderde vruchtbaarheid. Toekomstige studies zullen de genetische verbanden tussen ziekteresistentie en temperatuurtolerantie onderzoeken.

In een commentaar bij het onderzoek suggereren koraalwetenschappers Laura Mydlarz en Erinn Muller dat het onderzoek hoop biedt voor koraalherstelprogramma's om veerkrachtiger koralen te selecteren die beter bestand zijn tegen de gevaren waarmee koraalriffen momenteel worden geconfronteerd. Naarmate de bedreigingen voor deze riffen toenemen, moeten de inspanningen om ze te behouden dienovereenkomstig worden aangepast.

Bronnen:

– Het originele artikel: https://therevelator.org/coral-regeneration/

- Tweede paragraaf:

– Definities: [Koraalpoliepen](https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/coral-reef/)

– Vierde alinea:

– Definities: [Antropoceen](https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/anthropocene/)