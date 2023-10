Een nieuwe atlas van sterrenstelsels biedt een gedetailleerd beeld van onze kosmische buren

Een onlangs uitgebrachte atlas stelt gebruikers in staat de nachtelijke hemel in ongekend detail te verkennen en biedt een schat aan informatie over bijna 400,000 grote sterrenstelsels. De Siena Galaxy Atlas (SGA) biedt optische en infraroodbeelden met meerdere golflengten, evenals lichtprofielen, waardoor het de eerste galactische atlas is die dergelijke gegevens bevat. De atlas beslaat 20,000 vierkante graden en omvat ongeveer de helft van de nachtelijke hemel.

Eerdere compilaties van galactische gegevens werden vaak geplaagd door fouten in de posities, afmetingen en vormen van sterrenstelsels, evenals door het opnemen van niet-galactische objecten. De SGA pakt deze problemen echter aan en biedt nauwkeurige posities, afmetingen en helderheidsmetingen voor een groot aantal sterrenstelsels. Dit nauwkeurigheidsniveau is nog niet eerder op betrouwbare wijze beschikbaar geweest voor zo'n enorme verzameling sterrenstelsels.

De SGA-dataset is het resultaat van drie scans die tussen 2014 en 2017 zijn uitgevoerd als onderdeel van de Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Surveys. Telescopen van het NOIRLAb van de National Science Foundation, samen met het Steward Observatory van de Universiteit van Arizona en gegevens van NASA's WISE-satelliet, werden gebruikt om de nodige informatie te verzamelen.

De SGA levert niet alleen waardevolle gegevens op voor astronomen, maar stelt het publiek ook in staat nabijgelegen sterrenstelsels te bekijken en te identificeren. De atlas is een belangrijk hulpmiddel voor het bestuderen van patronen in populaties van objecten, het analyseren van voorbijgaande verschijnselen, het begrijpen van de galactische fysica en het uitbreiden van kennis over de relatie tussen sterrenstelsels en donkere materie. Bovendien kan de SGA bijdragen aan een beter begrip van de verspreiding van sterrenstelsels en hun verbinding met de alomtegenwoordige donkere materie die het universum domineert.

De vrijgave van de uitgebreide dataset van de SGA zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op zowel astronomisch onderzoek als de betrokkenheid van het publiek bij de kosmos. Nu heeft iedereen die geïnteresseerd is in het onderzoeken van de mysteries van de nachtelijke hemel toegang tot deze waardevolle hulpbron.

Bronnen:

– Arjun Dey, astronoom van het NOIRLab van de National Science Foundation

– Professor natuurkunde aan het Siena College en SGA-projectleider John Moustakas

– NSF-programmadirecteur voor NOIRLAb, Chris Davis