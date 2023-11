Nieuwe fossielen in Brazilië werpen licht op de raadselachtige Silesauriden

Een recente ontdekking van fossielen in Rio Grande do Sul, de zuidelijkste staat van Brazilië, heeft een nieuwe laag van complexiteit toegevoegd aan de studie van silesauriden, een groep dinosauriformen die leefden tijdens het Trias. Deze fossielen hebben tot intriges onder onderzoekers geleid, omdat ze waardevolle inzichten bieden in de evolutionaire geschiedenis van silesauriden en hun relatie met dinosauriërs.

De fossielenverzameling, gevonden in 2014 op een plek genaamd Waldsanga in de Santa Maria-formatie, bestaat uit botten van meerdere individuen. Hoewel het een uitdaging is om te bepalen of alle botten tot dezelfde soort behoren, suggereert het bewijsmateriaal dat dit wel het geval is. Deze bevinding is belangrijk omdat ze bijdraagt ​​aan de bestaande kennis van dieren die het gebied tijdens het Trias bewoonden.

De verzameling, met het label UFSM 11579, is de vierde silesaurid-vondst in Brazilië en de tweede uit het Carniaanse tijdperk. Deze fossielen zijn ondergebracht in het Stratigrafie- en Paleobiologielaboratorium van de Federale Universiteit van Santa Maria. De onderzoekers die de fossielen analyseerden, vergeleken hun kenmerken met bestaande fylogenetische bomen van silesauriden en concludeerden dat ze inderdaad deel uitmaken van de silesauridische afstammingslijn, ook al vertegenwoordigen ze geen nieuwe soort.

Silesaurids waren meestal viervoeters en varieerden in grootte van één tot drie meter lang. Ze hadden lange achterpoten en slanke voorpoten. Er zijn fossielen gevonden in Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika en Europa, wat bewijs levert voor hun wijdverspreide verspreiding tijdens het Trias.

In een afzonderlijke studie concentreerden onderzoekers zich op de tandheelkundige anatomie van silesauriden om meer inzicht te krijgen in hun evolutionaire relatie met dinosauriërs. Uit hun analyse bleek dat de tandaanhechting en implantatie bij de bestudeerde soorten, waaronder UFSM 11579, leek op die van dinosauriërs en krokodillen. Deze bevinding suggereert dat silesauriden een tussenstadium kunnen vertegenwoordigen tussen de oude toestand van gefuseerde tanden en de afgeleide toestand waarin tanden door ligamenten aan het kaakbot zijn verankerd.

De bevindingen over tandheelkundige implantaten maken geen definitief onderscheid tussen silesauriden en andere dinosauriformen, maar ze leveren wel overtuigend bewijs dat silesauriden nauw verwant zijn aan dinosauriërs. Om ons begrip van de evolutionaire geschiedenis van deze groep te vergroten, benadrukken onderzoekers het belang van gedetailleerde fylogenetische studies die een grondige analyse van fossielen in collecties omvatten.

Bron: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Wat zijn silesauriden?

Silesauriden zijn een groep dinosauriformen die bestonden tijdens de Trias-periode. Ze worden beschouwd als naaste verwanten van dinosauriërs en speelden een cruciale rol in de vroege evolutie van dinosauriërs.

Waar werden de nieuwe silesaurid-fossielen ontdekt?

De nieuwe silesaurid-fossielen werden ontdekt in Rio Grande do Sul, de zuidelijkste staat van Brazilië, op een plek genaamd Waldsanga in de Santa Maria-formatie. Deze site staat bekend om zijn rijke fossiele vondsten.

Wat is belangrijk aan de nieuwe fossielenverzameling?

De nieuwe fossielenassemblage biedt waardevolle inzichten in de evolutionaire geschiedenis van silesauriden. Hoewel het moeilijk is om de exacte soort te bepalen die door de fossielen wordt vertegenwoordigd, suggereert het bewijsmateriaal dat ze tot de silesaurid-lijn behoren.

Hoe dragen de nieuwe bevindingen bij aan ons begrip van silesauriden?

De analyse van de tandanatomie bij silesauri's heeft overeenkomsten met dinosauriërs en krokodillen aan het licht gebracht. Dit suggereert dat silesauriden een tussenfase kunnen vertegenwoordigen in de evolutie van tandheelkundige implantaten. Deze bevindingen ondersteunen het idee dat silesaurids nauw verwant zijn aan dinosauriërs.

Wat is de volgende stap in het bestuderen van silesauriden?

Onderzoekers benadrukken de behoefte aan gedetailleerde fylogenetische studies die een uitgebreide analyse van fossielen omvatten. Door collecties onder de loep te nemen en alle fossielen binnen een groep te onderzoeken, kunnen onderzoekers kenmerken identificeren die duiden op verwantschap binnen de groep of met andere groepen. Dit nauwgezette onderzoek is essentieel voor het bevorderen van ons begrip van de evolutie van silesauri.

Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek?

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het artikel “Anatomy and fylogenetische affiniteiten van een nieuwe silesaurid-assemblage uit de Carnian-bedden van Zuid-Brazilië”, gepubliceerd in de Journal of Vertebrate Paleontology.