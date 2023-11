Nieuwe database biedt duidelijkheid over namen van plantenziekten

By

Er is een baanbrekende database gelanceerd om onderzoekers en liefhebbers te helpen bij het eenvoudig identificeren en begrijpen van de Nederlandse namen van plantenziekten. Het initiatief, genaamd de Nederlandse Namen van Plantenziekten, werd onthuld op een speciaal symposium georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Fytopathologische Vereniging (KNPV) ter herdenking van een eeuw fytopathologisch onderzoek in Wageningen.

Het samenwerkingsverband, onder leiding van Piet Vlaming, de secretaris van KNPV, bracht experts op verschillende terreinen bij elkaar, zoals entomologie, fytopathologie, bacteriologie, virologie, nematologie en het bedrijf Agro4all. Hun gezamenlijke expertise heeft geresulteerd in een betrouwbaar zoeksysteem waarmee gebruikers snel en eenvoudig de Nederlandse namen van plantenziekten kunnen vinden.

In tegenstelling tot plagen, die verschillende wetenschappelijke en vaak Nederlandse namen hebben, zijn de namen van plantenziekten vaak gebaseerd op zichtbare symptomen en kunnen ze per gewas variëren. Bovendien kunnen verschillende plagen dezelfde ziektenaam hebben, wat de verwarring verder vergroot. Meerdere veroorzakers kunnen bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor een ‘bladvlekkenziekte’.

Om dit probleem aan te pakken en duidelijkheid te scheppen heeft de KNPV de database Nederlandse Namen Plantenziekten opgericht. Momenteel bevat de database informatie over meer dan 1,700 plantenziekten, en deze wordt regelmatig bijgewerkt om de nauwkeurigheid ervan te garanderen.

Het belang van de nieuwe database ligt in het vermogen om onderzoek te stroomlijnen en de communicatie op het gebied van plantenpathologie te vergemakkelijken. Door een gecentraliseerd platform te bieden voor toegang tot betrouwbare informatie over de namen van plantenziekten, kunnen onderzoekers en professionals effectiever samenwerken, waardoor een betere detectie, preventie en beheer van plantenziekten wordt gegarandeerd.

Met deze innovatieve hulpbron kunnen wetenschappers, landbouwexperts en liefhebbers profiteren van een uitgebreide verzameling namen van plantenziekten, waardoor een beter begrip van de fytopathologie wordt bevorderd en inspanningen op het gebied van het behoud van de plantgezondheid worden ondersteund.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is de database Nederlandse Namen Plantenziekten?

De database Nederlandse Namen Plantenziekten is een uitgebreide verzameling Nederlandse namen voor plantenziekten. Het doel is om duidelijkheid te bieden en gemakkelijke toegang te vergemakkelijken tot informatie met betrekking tot de namen van plantenziekten en de bijbehorende plagen.

Wie heeft de database ontwikkeld?

De database is ontwikkeld door een samenwerking tussen wetenschappers van Wageningen University & Research, experts in verschillende disciplines zoals entomologie, bacteriologie, virologie, nematologie en het bedrijf Agro4all. Piet Vlaming, secretaris van de Koninklijke Nederlandse Fytopathologische Vereniging (KNPV), speelde een sleutelrol bij het initiëren van de ontwikkeling van de database.

Hoeveel plantenziektenbesmettingen omvat de database momenteel?

De database Nederlandse Namen Plantenziekten bevat momenteel informatie over ruim 1,700 verschillende plantenziekten. De database wordt regelmatig bijgewerkt om de nauwkeurigheid ervan te garanderen en de dekking ervan uit te breiden.

Wat is het doel van de databank?

Het primaire doel van de database is het scheppen van duidelijkheid in de veelheid aan namen die geassocieerd worden met plantenziekten in de Nederlandse context. Door een betrouwbaar zoeksysteem en een gecentraliseerd platform voor toegang tot informatie te bieden, wil de database onderzoekers, professionals en enthousiastelingen ondersteunen bij het beter begrijpen en beheersen van plantenziekten.