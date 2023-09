Het heelal bestaat voor 69% uit donkere energie, bevestigt nieuwe meting

Astronomen hebben vastgesteld dat donkere energie ongeveer 69% van de totale materie-energiedichtheid van het heelal voor zijn rekening neemt. Hierdoor blijft de resterende 31% over aan normale materie (zoals sterren, sterrenstelsels en atomen) en donkere materie, een mysterieuze vorm van materie die het heelal beïnvloedt door zwaartekracht.

Donkere energie is een onbekende kracht die verantwoordelijk is voor de versnelde uitdijing van het heelal, terwijl donkere materie een zwaartekracht is die niet kan worden verklaard door de huidige theorieën. Wetenschappers geloven dat ongeveer 80% van de materie in het heelal uit donkere materie bestaat, terwijl de rest uit reguliere of 'baryonische' materie bestaat.

Om de materie-energiedichtheid van het heelal te meten, gebruikten astronomen clusters van sterrenstelsels. Door het aantal en de massa van sterrenstelsels in een cluster te vergelijken met numerieke simulaties, kunnen wetenschappers de verhoudingen tussen materie en energie berekenen. Deze methode is gebaseerd op het feit dat clusters van sterrenstelsels worden gevormd uit materie die gedurende miljarden jaren onder invloed van de zwaartekracht is ingestort.

De onderzoekers gebruikten een techniek genaamd GalWeight om de massa van clusters van sterrenstelsels in hun database te schatten. Vervolgens voerden ze simulaties uit met verschillende verhoudingen van donkere energie en materie en ontdekten dat een heelal dat voor 31% uit materie bestond het beste overeenkwam met de waargenomen clusters van sterrenstelsels. Deze meting komt overeen met eerdere studies en andere metingen van de materie-energiedichtheid.

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in de samenstelling van het heelal en helpt wetenschappers de aard van donkere energie te begrijpen. Het vergroot ook ons ​​begrip van de uitdijing van het heelal, met mogelijke implicaties voor de toekomst ervan.

Bronnen: The Astrophysical Journal