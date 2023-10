Een nieuwe AI-tool automatiseert de detectie van supernovae

Een internationale samenwerking onder leiding van Northwestern University heeft een hulpmiddel voor kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld, genaamd Bright Transient Survey Bot (BTSbot), dat supernova's kan detecteren, identificeren en classificeren. Deze baanbrekende tool automatiseert de zoektocht naar supernova's aan de nachtelijke hemel, waardoor mogelijk mensen uit het proces worden verwijderd en de mogelijkheid van menselijke fouten wordt geëlimineerd. De AI-tool versnelt het detectieproces en is getraind met behulp van meer dan 1.4 miljoen beelden uit verschillende bronnen, waaronder bevestigde supernova's, flakkerende sterren, veranderlijke sterren en flakkerende sterrenstelsels.

Supernovae ontstaan ​​wanneer sterren het laatste stadium van hun evolutie bereiken en hun kernfusiebrandstof uitputten. De kern van de ster stort in terwijl de buitenste lagen uitbarsten, wat resulteert in een heldere en massieve explosie. Dankzij het machine learning-algoritme van de BTSbot kan het specifieke subtypes van stellaire explosies isoleren, wat een belangrijke stap voorwaarts betekent in het onderzoek naar kosmische explosies. Door mensen uit het proces te verwijderen, hebben onderzoekers meer tijd om waarnemingen te analyseren en nieuwe hypothesen te ontwikkelen over de oorsprong van deze kosmische gebeurtenissen.

De AI-tool stroomlijnt niet alleen de studie van supernova's, maar helpt onderzoekers ook de levenscyclus van sterren en de creatie van elementen zoals koolstof, ijzer en goud te begrijpen. Momenteel werken mensen met robotsystemen om supernova's te detecteren en analyseren. Robottelescopen brengen voortdurend de nachtelijke hemel in beeld om nieuwe bronnen te identificeren, en geautomatiseerde software genereert een lijst met kandidaat-explosies. Mensen besteden vervolgens aanzienlijke hoeveelheden tijd aan het verifiëren van deze kandidaten. De toevoeging van BTSbot aan deze workflow vermindert de behoefte aan menselijke inspectie en stelt onderzoekers in staat om op de AI te vertrouwen om de noodzakelijke taken uit te voeren.

Nabeel Rehemtulla, medeleider van het onderzoek, benadrukt de efficiëntie van de AI-tool en stelt dat mensen, zodra deze operationeel zijn, erop kunnen vertrouwen dat de BTSbot en andere AI-systemen hun rol zonder tussenkomst zullen vervullen. De ontwikkeling van dit AI-instrument markeert een belangrijke mijlpaal in de studie van supernova’s en demonstreert het potentieel van AI bij het versnellen van wetenschappelijke ontdekkingen.

Bronnen: Northwestern University, Space.com