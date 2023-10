Een nieuw model voor een betere representatie van zwarte koolstof in mondiale klimaatmodellen

By

Onderzoekers hebben tekortkomingen vastgesteld in de weergave van zwarte koolstof (BC), een belangrijk onderdeel van atmosferische aërosolen, in de huidige mondiale klimaatmodellen (GCM's). Een recente studie van Chen et al. onderzoekt de microfysische en optische eigenschappen van BC die de stralingseffecten ervan beïnvloeden, en stelt een verbeterd optisch aerosolmodel voor om deze tekortkomingen aan te pakken.

BC staat bekend om zijn sterke lichtabsorptievermogen en zijn bijdrage aan de opwarming van het klimaat. Het is echter gebleken dat de absorptie-efficiëntie en de effecten op de opwarming van de aarde van aërosolen in GCM's worden overschat vanwege de inadequate weergave van de complexe mengtoestanden van BC.

Chen et al. analyseerde observaties uit meerdere bronnen van de deeltjesgrootteverdeling en de mengtoestand om de belangrijkste BC-eigenschappen te identificeren die de stralingseffecten ervan aanzienlijk beïnvloeden. Vervolgens ontwikkelden ze een verbeterd optisch aërosolmodel dat deze eigenschappen beter verklaart op basis van de waarnemingen. Dit verbeterde model werd vervolgens geïmplementeerd in een GCM.

De onderzoekers evalueerden de prestaties van het nieuwe model met behulp van veldobservaties. De resultaten toonden aan dat de voorspelde BC-absorptie uit de verbeterde representaties nauwer overeenkwam met mondiale BC-waarnemingen. Dit werd toegeschreven aan de nauwkeurigere voorspelling van BC-gerelateerde microfysische en mengeigenschappen.

Bovendien ontdekten de onderzoekers dat de verbeterde representatie van BC leidde tot een vermindering van de stralingsforcering en klimaateffecten met wel 24 procent. Dit benadrukt het belang van het nauwkeurig weergeven van BC in GCM's voor betrouwbaardere klimaatprojecties.

Deze studie, getiteld “Een aerosol optische module met observatie-beperkte zwarte koolstofeigenschappen voor mondiale klimaatmodellen”, werd gepubliceerd in de Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Concluderend, Chen et al. hebben een verbeterd model ontwikkeld voor het weergeven van BC in GCM's, waarbij tekortkomingen in de microfysische en optische eigenschappen van BC worden aangepakt. De resultaten tonen aan dat deze verbeterde representatie leidt tot een betere overeenstemming met mondiale waarnemingen en een vermindering van de klimaateffecten van BC. Dit onderzoek draagt ​​bij aan ons begrip van de rol van BC in de klimaatverandering en biedt een waardevol instrument voor het verbeteren van klimaatprojecties.

Bronnen:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Een optische aërosolmodule met door observatie beperkte eigenschappen van zwarte koolstof voor mondiale klimaatmodellen. Journal of Advances in het modelleren van aardsystemen, 15, e2022MS003501.