Wetenschappers gebruiken neutronen om spanning te meten bij additieve productie

Wetenschappers van het Oak Ridge National Laboratory (ORNL) hebben met succes hun vermogen aangetoond om spanning in een materiaal te meten en atomaire bewegingen te volgen tijdens het additieve productieproces door gebruik te maken van neutronen. De onderzoekers gebruikten een 3D-printplatform genaamd OpeN-AM, in combinatie met de VULCAN-bundellijn bij ORNL's Spallation Neutron Source (SNS), om de veranderende restspanning tijdens de productie voortdurend te meten.

Door infraroodbeeldvorming en computermodellering te integreren met het OpeN-AM-platform konden de wetenschappers een diepgaand inzicht verwerven in het materiaalgedrag tijdens het hele productieproces. Ze concentreerden zich op staal met lage temperatuurtransformatie (LTT) en volgden de beweging van atomen als reactie op stress veroorzaakt door veranderingen in temperatuur of uitgeoefende belasting.

Restspanningen, die blijven bestaan ​​nadat de externe belasting of spanningsbron is verwijderd, kunnen leiden tot materiaalvervorming en voortijdig falen. Het aanpakken van deze restspanningen is cruciaal voor het produceren van nauwkeurige componenten met de gewenste eigenschappen en prestaties. De ORNL-onderzoekers ontwierpen en voerden een experiment uit dat nauwkeurig de evoluerende spanning in materialen meet om te bepalen hoe spanningen worden verdeeld.

Het vermogen om restspanning tijdens additieve productie te meten en te beheersen heeft aanzienlijke gevolgen voor industrieën als de automobielsector, de lucht- en ruimtevaart, schone energie en tool-and-die. Fabrikanten kunnen de restspanning van componenten aanpassen om de sterkte te vergroten en lichtere en complexere vormen mogelijk te maken. Het baanbrekende onderzoek van de ORNL-wetenschappers leverde hen in 2023 een R&D 100 Award op.

Het onderzoek werd ondersteund door het Laboratory Directed Research and Development-programma van ORNL, dat risicovolle onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen financiert met een aanzienlijke potentiële waarde voor nationale programma's. De wetenschappers hopen dat andere onderzoekers van over de hele wereld naar ORNL zullen komen om soortgelijke experimenten uit te voeren met metalen die geschikt zijn voor hun productiebehoeften.

Dit onderzoek opent nieuwe mogelijkheden voor het ontwerpen van restspanningstoestanden en eigenschapsverdelingen in componenten voor additieve productie, waardoor een betere controle wordt geboden over thermische gradiënten en fasetransformaties. Door deze factoren te begrijpen en te manipuleren, kunnen verbeterd materiaalgedrag en betere prestaties worden bereikt.

Bronnen:

– Oak Ridge Nationaal Laboratorium