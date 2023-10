De James Webb-ruimtetelescoop onthult zeldzame zware elementen in de Kilonova-explosie

De James Webb Space Telescope (JWST) heeft een baanbrekende ontdekking gedaan: een kilonova-explosie als gevolg van de botsing van twee neutronensterren blijkt een fabriek te zijn voor zeldzame zware elementen. Deze gebeurtenis markeert de eerste keer dat de JWST een dergelijke gebeurtenis heeft waargenomen en waardevolle inzichten heeft opgeleverd in de vorming van deze elementen. De gegevens van de telescoop onthulden bewijs van tellurium, een zeldzaam metaal dat te zwaar is om te worden geproduceerd door fusie in de harten van sterren.

Naast tellurium waren er aanwijzingen voor andere zware elementen, waaronder wolfraam en selenium. Deze ontdekking bevestigt dat het samensmelten van neutronensterren een belangrijke bron van zware elementen is, en licht werpt op de processen waarmee ons universum materiaal creëert en verspreidt.

‘Er zijn nog maar een paar kilonova’s waargenomen, en dit is de eerste keer dat we de nasleep van een kilonova hebben kunnen bestuderen met behulp van de James Webb-ruimtetelescoop’, legt astrofysicus Andrew Levan van de Radboud Universiteit uit, die de analyse leidde. Deze ontdekking vertegenwoordigt een cruciale stap in ons begrip van de oorsprong van elementen, en vult de leemten in onze kennis op die Dmitri Mendelejev achterliet toen hij meer dan 150 jaar geleden het periodiek systeem creëerde.

Sterren zijn ongelooflijke hemellichamen die de waterstof waaruit het merendeel van de zichtbare materie in het universum bestaat, gebruiken en de atomen ervan samensmelten, waardoor geleidelijk zwaardere elementen ontstaan. Dit fusieproces bereikt echter zijn limiet met de vorming van ijzer, omdat de energie die nodig is voor het smelten van ijzer tot zwaardere elementen de vrijkomende energie overtreft. Als gevolg daarvan exploderen sterren uiteindelijk in supernovae of kilonovae als gevolg van de overweldigende zwaartekracht.

Wanneer deze energetische explosies plaatsvinden, veroorzaken ze een reeks kernreacties, waarbij atoomkernen botsen met neutronen om nog zwaardere elementen te synthetiseren. Dit proces, bekend als het snelle neutronenvangstproces (r-proces), vereist een hoge concentratie aan vrije neutronen. Supernovae en, in het bijzonder, kilonovae bieden de perfecte omgeving waarin deze reacties kunnen plaatsvinden. De waarneming van twee botsende neutronensterren in 2017 bevestigde zelfs dat kilonovae een belangrijke rol spelen bij de productie van r-proceselementen, waarbij bij die gelegenheid strontium werd gedetecteerd.

De recente gammaflits, genaamd GRB230307A, trok de aandacht van wetenschappers vanwege de ongewoon lange duur ervan, wat duidde op de aanwezigheid van een kilonova. Daaropvolgende waarnemingen met de JWST, die gericht waren op de infrarode component van de explosie, ontdekten tellurium, wat verder de aanwezigheid van extra r-proceselementen impliceerde. Er zijn echter meer observaties nodig om dit te bevestigen.

Wat deze kilonova-explosie nog merkwaardiger maakt, is dat deze plaatsvindt in de intergalactische ruimte, op ongeveer 120,000 lichtjaar afstand van het dichtstbijzijnde sterrenstelsel. Onderzoekers geloven dat de twee neutronensterren hun oorsprong vonden in een sterrenstelsel, maar daaruit werden voortgestuwd toen ze de een na de ander supernova-gebeurtenissen ondergingen.

Deze baanbrekende ontdekking onthult niet alleen de verborgen mechanismen achter de vorming van zware elementen, maar roept ook fascinerende vragen op over de lange levensduur van fusies die gammaflitsen veroorzaken. Astronomen, zoals Ben Gompertz van de Universiteit van Birmingham, willen graag meer van deze langlevende fusies identificeren en een beter inzicht krijgen in hun drijvende krachten en potentieel voor het creëren van nog zwaardere elementen. De implicaties van deze ontdekking reiken veel verder dan ons begrip van het universum – het opent de deur naar een transformerend begrip van de kosmos en zijn innerlijke werking.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Wat is een kilonova-explosie?

A: Een kilonova-explosie is het resultaat van de botsing van twee neutronensterren, die een krachtige uitbarsting van energie en licht produceert.

Vraag: Wat zijn zware elementen?

A: Zware elementen zijn chemische elementen met een hoger atoomnummer dan waterstof (het lichtste element) en helium. Ze omvatten metalen zoals goud, zilver en lood.

Vraag: Wat is de James Webb-ruimtetelescoop?

A: De James Webb-ruimtetelescoop is een in de ruimte gebaseerd observatorium dat in 2021 wordt gelanceerd. Het is ontworpen om verre objecten in het universum te onderzoeken, waaronder sterren, sterrenstelsels en exoplaneten.

