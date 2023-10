Neanderthalers: artistiek, avontuurlijk en bedreven in koken

Dikke wezens met beperkte intelligentie en geen flair? Denk nog eens na. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat Neanderthalers veel fascinerender waren dan eerder werd gedacht. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, jaagden Neanderthalers niet alleen op Euraziatische holenleeuwen, maar bezaten ze ook het vermogen om vuur te maken en heerlijke maaltijden te bereiden. Bovendien versierden deze mensachtigen hun lichaam met artistieke versieringen, waarmee ze het idee uitdaagden dat ze primitieve wezens waren.

Archeologische opgravingen in Gruta de Oliveira in Midden-Portugal tussen 1989 en 2012 werpen licht op de gewoonten van de Neanderthalers tijdens het Midden-Paleolithicum. De ontdekkingen omvatten bewijs van haarden, cirkelvormige structuren gevuld met resten zoals verkoolde botten, verbrand hout, as en gekookte dieren zoals geiten, herten, paarden en zelfs neushoorns en schildpadden. Bij andere opgravingen in grotten nabij Cartagena, Spanje, zijn overblijfselen van vis, weekdieren, mosselen en geroosterde pijnboompitten blootgelegd.

Hoewel archeologen al lang op de hoogte zijn van het gebruik van vuur door de Neanderthalers, bevestigt het recente onderzoek dat ze deze vuren opzettelijk hebben aangestoken en in stand hebben gehouden om te koken. De bevindingen suggereren dat vuur een fundamentele rol speelde in hun dagelijks leven en hun grotten comfortabeler maakte.

Hoewel het nog steeds onduidelijk is hoe Neanderthalers deze branden precies hebben aangestoken, veronderstellen onderzoekers dat ze waarschijnlijk vuursteenstenen hebben gebruikt om vonken te creëren. Deze overeenkomsten tussen Neanderthalers en Homo sapiens die in die periode in dezelfde regio leefden, geven aan dat Neanderthalers geen andere soort waren, maar een aparte vorm van mensen.

Dit nieuwe begrip van Neanderthalers daagt het verouderde idee uit dat ze niet intelligent en onbeschaafd waren. Het waren bekwame jagers, bekwame chef-koks en zelfs kunstenaars. Terwijl we doorgaan met het samenstellen van hun verhaal, wordt het duidelijk dat de Neanderthalers toch niet zo heel anders waren dan wij.

