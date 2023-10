Wetenschappers visualiseren plantencommunicatie met behulp van vluchtige organische stoffen

Wetenschappers hebben een doorbraak bereikt in het begrijpen hoe planten met elkaar communiceren wanneer ze worden bedreigd. Dit fenomeen, bekend als plant-tot-plant-communicatie via vluchtige organische stoffen (VOC’s), werd voor het eerst ontdekt in 1983. Het team van onderzoekers gebruikte innovatieve apparatuur en beeldvormingstechnieken om de specifieke VOC’s die verantwoordelijk zijn voor de communicatie en de cellen in planten die verantwoordelijk zijn voor de communicatie in beeld te brengen. reageren op deze signalen.

Planten laten VOS vrij in de atmosfeer wanneer ze worden beschadigd door insecten of andere bedreigingen. Naburige fabrieken interpreteren deze VOS als gevaarsignalen en activeren hun verdedigingsreacties tegen mogelijke schade. Er zijn meer dan 30 verschillende plantensoorten waargenomen die betrokken zijn bij deze communicatie via de lucht.

De wetenschappers bouwden apparatuur om VOC's die door beschadigde planten worden uitgestoten, naar onbeschadigde naburige planten te pompen. Ze combineerden dit met een realtime fluorescerend beeldvormingssysteem om de reactie van de planten te visualiseren. De onderzoekers identificeerden twee specifieke VOC's, (Z)-3-hexenal en (E)-2-hexenal, die verantwoordelijk zijn voor het induceren van een calciumafhankelijke afweerreactie in planten.

Uit verdere experimenten bleek dat wachtcellen, die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van het openen en sluiten van huidmondjes (kleine poriën op plantoppervlakken), de eersten zijn die een reactie op de VOC's vertonen. Deze bevindingen bieden inzicht in de ingewikkelde communicatiemechanismen van planten en hun vermogen om zichzelf te beschermen tegen potentiële bedreigingen.

Het onderzoek, geleid door professor Masatsugu Toyota, zal op 17 oktober 2023 worden gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. Het team hoopt dat dit nieuwe inzicht in plantcommunicatie zal bijdragen aan vooruitgang op het gebied van gewasbescherming en landbouw.

Bronnen:

Natuurcommunicatie - Tijdschrift

Vluchtige organische stoffen (VOS) – Chemische verbindingen die door planten vrijkomen als reactie op schade of bedreigingen

Bewakingscellen – Boonvormige cellen op plantoppervlakken die het openen en sluiten van de huidmondjes reguleren

Fytohormonen – Plantenhormonen die verschillende fysiologische processen reguleren