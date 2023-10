NASA-ingenieurs ondernemen stappen om de levensduur van Voyager-missies te verlengen

NASA-ingenieurs implementeren maatregelen om ervoor te zorgen dat het Voyager-ruimtevaartuig, gelanceerd in 1977, zijn interstellaire verkenning nog vele jaren voortzet. Een van de inspanningen richt zich op de ophoping van brandstofresten in smalle buizen in de stuwraketten, die essentieel zijn om de antennes van het ruimtevaartuig op de aarde gericht te houden.

Om dit probleem te bestrijden heeft de missie een softwarepatch geïmplementeerd om herhaling van de storing die Voyager 1 vorig jaar trof, te voorkomen. Deze patch is bedoeld om te voorkomen dat Voyager 1 en zijn tweelingbroer Voyager 2 opnieuw dezelfde storing ervaren.

De stuwraketten van het Voyager-ruimtevaartuig zijn cruciaal voor het in stand houden van de communicatie met de aarde. Om de ophoping van drijfgasresiduen in de smalle buizen te verminderen, mag het ruimtevaartuig iets verder in elke richting draaien voordat de stuwraketten worden afgevuurd. Dit zal de frequentie van het afvuren van de boegschroef verminderen. De aanpassingen aan het rotatiebereik van de boegschroef zijn gemaakt door het verzenden van commando's in september en oktober, en het ruimtevaartuig kan nu bijna 1 graad verder in elke richting bewegen dan voorheen.

Het team verwacht dat deze maatregelen de volledige verstopping van de inlaatbuizen van de stuwstof van de boegschroef nog minstens vijf jaar zullen vertragen, mogelijk zelfs langer. In de toekomst kunnen aanvullende stappen worden ondernomen om de levensduur van de boegschroeven verder te verlengen.

Naast het aanpakken van de opbouw van de boegschroef hebben NASA-ingenieurs een softwarepatch gemaakt om een ​​probleem op te lossen dat in 1 zorgde voor verminkte statusrapporten van de boordcomputer van de Voyager 2022. De patch fungeert als een verzekeringspolis, waardoor herhaling van het probleem wordt voorkomen en de levensduur wordt gegarandeerd. van de sondes.

Voyager 1 en Voyager 2 hebben een indrukwekkende afstand afgelegd, waarbij Voyager 1 meer dan 15 miljard kilometer heeft afgelegd en Voyager 2 ruim 12 miljard kilometer van de aarde verwijderd is. Vanwege de leeftijd van het ruimtevaartuig en de aanzienlijke vertragingstijd in de communicatie bestaat het risico dat de patch onbedoelde effecten kan hebben. Om dit risico te beperken zal Voyager 2 eerst de patch ontvangen en als testbed dienen voor zijn tweelingbroer.

De Voyager-missie, die aanvankelijk slechts voor vier jaar gepland was, heeft zijn oorspronkelijke doelstellingen ruimschoots overtroffen. Naast een bezoek aan Saturnus en Jupiter, werd Voyager 2 het eerste ruimtevaartuig dat Uranus en Neptunus tegenkwam. De missie werd later uitgebreid om de sondes voorbij de heliosfeer te sturen, de beschermende bel van deeltjes en magnetische velden gecreëerd door de zon. Voyager 1 bereikte de heliopauze in 2012, gevolgd door Voyager 2 in 2018.

De Voyager-missies vormen een belangrijk onderdeel van het NASA Heliophysics System Observatory, gesponsord door de Heliophysics Division van het Directoraat Wetenschapsmissies in Washington. Het Jet Propulsion Laboratory van Caltech bouwde en exploiteert het Voyager-ruimtevaartuig.

