NASA onderneemt stappen om Voyager-ruimtevaartuigmissies uit te breiden

Ingenieurs van NASA's Voyager-missie implementeren maatregelen om ervoor te zorgen dat de Voyager 1- en Voyager 2-ruimtevaartuigen de komende jaren de interstellaire ruimte blijven verkennen. Eén van hun inspanningen richt zich op het aanpakken van brandstofresten die zich hebben opgehoopt in smalle buizen in sommige stuwraketten van het ruimtevaartuig. Deze opbouw kan het vermogen van de stuwraketten verstoren om de antennes op de aarde gericht te houden voor communicatie. Het team onderneemt stappen om de opbouw te vertragen door het ruimtevaartuig iets verder in elke richting te laten draaien voordat de stuwraketten worden afgevuurd, wat de frequentie van het afvuren zal verminderen. Deze aanpassingen zijn zorgvuldig gepland om de impact op de missie te minimaliseren en de verzameling van waardevolle wetenschappelijke gegevens te garanderen.

Het team van ingenieurs uploadt ook een softwarepatch om herhaling van een storing die zich vorig jaar op Voyager 1 voordeed, te voorkomen. De storing werd veroorzaakt doordat de commando's van het attitude-articulatie- en controlesysteem (AACS) verkeerd werden geleid. De patch is bedoeld om het ruimtevaartuig in de toekomst te beschermen en hun werking zo lang mogelijk te garanderen. Het is uitgebreid beoordeeld en gecontroleerd om eventuele risico's die uit de implementatie ervan kunnen voortvloeien, te beperken. Voyager 2 krijgt de patch eerst als testbed voordat deze wordt toegepast op Voyager 1, die verder van de aarde verwijderd is en daardoor waardevollere gegevens bevat.

Voyager 1 en Voyager 2 hebben al grote afstanden vanaf de aarde afgelegd, met Voyager 1 op ruim 15 miljard kilometer afstand en Voyager 2 op ruim 12 miljard kilometer afstand. Het missieteam verwacht dat het ruimtevaartuig met de genomen maatregelen nog minstens vijf jaar, zo niet langer, zal blijven functioneren. De Voyager-missies leveren gegevens van onschatbare waarde op over de interstellaire ruimte en zijn belangrijke mijlpalen geworden in de ruimteverkenning.

Bronnen: NASA