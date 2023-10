Ruimtewandeling uitgesteld omdat het onderzoek naar koelvloeistoflekken voortduurt

Een geplande ruimtewandeling op het Internationale Ruimtestation is uitgesteld vanwege een lopend onderzoek naar koelvloeistoflekken. De ruimtewandeling, die oorspronkelijk gepland was voor 19 oktober, zal nu later dit jaar plaatsvinden. Ingenieurs hebben extra tijd nodig om de analyse van het koelvloeistoflek, dat op 9 oktober plaatsvond, af te ronden. Hoewel het koelmiddel niet gevaarlijk is voor de bemanning, worden er voorzorgsmaatregelen genomen om mogelijke schade aan de apparatuur te voorkomen, veroorzaakt door kleine sporen van de stof die interne systemen binnendringen.

Het herplannen van de ruimtewandeling heeft geen invloed op de activiteiten van het ruimtestation, aangezien de geplande taken voor de ruimtewandeling niet tijdgevoelig zijn. Ondertussen staan ​​er later dit jaar nog twee andere ruimtewandelingen gepland. Op 30 oktober zullen NASA-astronauten Loral O'Hara en Jasmin Moghbeli de Amerikaanse Spacewalk 89 uitvoeren. Hun taken omvatten het verwijderen van een defecte elektronicakast en het vervangen van een Trundle Bearing Assembly. Dit wordt de eerste ruimtewandeling voor beide astronauten.

Tijdens een andere ruimtewandeling zullen NASA-astronaut Loral O'Hara en ESA-astronaut Andreas Mogensen de US Spacewalk 90 uitvoeren. De taken voor deze ruimtewandeling omvatten het verzamelen van monsters om de aanwezigheid van micro-organismen aan de buitenkant van het ruimtestation te analyseren en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, inclusief het vervangen van een high-definition camera.

Naast de Amerikaanse ruimtewandelingen zullen de Russische kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolai Chub op 25 oktober aan een ruimtewandeling beginnen. Hun taken omvatten het installeren van een synthetisch radarcommunicatiesysteem en het inzetten van een nanosatelliet om zonnezeiltechnologie te testen.

De lopende onderzoeken en ruimtewandelingen tonen de reguliere onderhouds- en reparatieactiviteiten aan die essentieel zijn voor de veilige en efficiënte werking van het Internationale Ruimtestation.

