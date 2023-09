Astronaut gestrand in de ruimte breekt record voor langste missie

NASA-astronaut Frank Rubio heeft het record gebroken van de langste missie van een Amerikaanse astronaut nadat hij in de ruimte was gestrand. Het was de bedoeling dat Rubio zes maanden na de lancering naar het Internationale Ruimtestation (ISS) in september 2022 naar de aarde zou terugkeren. Door een storing tijdens zijn terugreis kwam hij echter vast te zitten in een lage baan om de aarde, waardoor zijn verblijf werd verlengd tot meer dan een jaar. Maandag overtrof Rubio het vorige record van 355 dagen van Mark Vande Hei in 2022. Hij zal niet eerder dan 27 september naar de aarde terugkeren, wat een totaal van 371 dagen in een baan om de aarde betekent. Deze prestatie maakt hem ook een van de slechts zes mensen die een jaar in de ruimte doorbrengen.

In een interview met ABC's Good Morning America benadrukte Rubio de betekenis van zijn langere tijd in de ruimte. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om te begrijpen hoe het menselijk lichaam zich aanpast en standhoudt, zodat de prestaties tijdens toekomstige ruimteverkenningsmissies naar de maan, Mars en daarbuiten kunnen worden geoptimaliseerd. Rubio's reis naar het ISS was uniek, aangezien hij de eerste Amerikaanse astronaut werd die sinds april 2021 op een Russische Sojoez-raket reed. Dit was onderdeel van een overeenkomst voor stoelruil tussen NASA en Roscosmos.

Het incident waarbij Rubio strandde, betrof een koelvloeistoflek uit het Sojoez-ruimtevaartuig. Naast Rubio werden ook Roscosmos-kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin getroffen. Het lek maakte het ruimtevaartuig ongeschikt voor hun terugkeer naar de aarde, wat resulteerde in een verlenging van hun verblijf in het ISS met nog eens zes maanden. Ze zullen later deze maand terugkeren naar de aarde.

Rubio's onverwachte en langdurige missie levert waardevolle inzichten op in het uithoudingsvermogen van het menselijk lichaam in de ruimte. Het bouwt kennis op die zal bijdragen aan het toekomstige succes van verkenningsmissies in de diepe ruimte. Voor meer updates over ruimtevluchten volgt u Gizmodo's speciale ruimtevaartpagina.