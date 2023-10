NASA roept de wetenschappelijke gemeenschap op om het wetenschappelijke potentieel van de Romeinse ruimtetelescoop te maximaliseren

By

NASA roept de hulp in van de wetenschappelijke gemeenschap om ervoor te zorgen dat de Nancy Grace Roman Telescope, ook bekend als de Roman Space Telescope, onmiddellijk na de lancering in 2027 een alomvattend beeld van het universum kan bieden. Met zijn brede gezichtsveld wil de Romeinse ruimtetelescoop grootschalige waarnemingen doen van verre sterrenstelsels en wetenschappers helpen de mysteries van donkere materie en donkere energie te ontrafelen, die 95% van de energie en materie in de kosmos uitmaken.

Om om te gaan met de enorme hoeveelheden gegevens die de telescoop zal verzamelen, werken wetenschappers aan machinale leeralgoritmen om patronen en verschijnselen te identificeren. De samenwerking met andere telescopen, zoals de Hubble-ruimtetelescoop, de James Webb-ruimtetelescoop (JWST), het Keck-observatorium en het Japanse PRIME, zal helpen bij de ontwikkeling van het waarnemingsplan voor Roman, inclusief doelselectie en verkenningsgebieden. Daarnaast zal de Romeinse ruimtetelescoop samenwerken met PRIME om objecten te bestuderen met behulp van zwaartekrachtlenzen, en met Hubble om oude sterrenstelsels te bestuderen en een completer beeld van de kosmische geschiedenis op te bouwen. De telescoop zal ook samenwerken met de JWST, waardoor een breder beeld van de kosmos wordt geboden en doelen worden geïdentificeerd die de JWST in detail kan onderzoeken.

Het voorbereidende werk voor de Romeinse ruimtetelescoop is een complex en onderling verbonden proces waarbij verschillende wetenschappelijke teams samenwerken om een ​​soepele werking te garanderen. Deze inspanningen zullen de basis leggen voor krachtige wetenschappelijke ontdekkingen en het potentieel van het instrument maximaliseren. Door gebruik te maken van de expertise en samenwerking van de wetenschappelijke gemeenschap wil NASA de Romeinse ruimtetelescoop lanceren, volledig voorbereid om de wonderen van het universum te verkennen.

Bronnen:

– Caltech-IPAC/R. Pijn doen

– Dominic Benford, NASA-programmawetenschapper

– Julie McEnery, senior projectwetenschapper voor de Romeinse ruimtetelescoop bij het Goddard Space Flight Center van NASA