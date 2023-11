Nieuwe NASA-testsignalen springen vooruit voor diepe ruimtecommunicatie

In een baanbrekende prestatie heeft NASA met succes zijn Deep Space Optical Communications (DSOC)-systeem getest, waarbij een lasersignaal werd gebruikt om te communiceren met het Psyche-ruimtevaartuig op zijn reis naar een mysterieuze metalen asteroïde. In tegenstelling tot traditionele communicatiemethoden die afhankelijk zijn van radiogolven, maakt het DSOC-systeem gebruik van de kracht van laserlicht om informatie over grote afstanden in de ruimte te verzenden.

Bij de test, die op 14 november plaatsvond, werd een lasersignaal afgevuurd vanaf een instrument aan boord van het Psyche-ruimtevaartuig, op een afstand van maar liefst 10 miljoen kilometer van de aarde. Het signaal werd ontvangen door grondstations van het Jet Propulsion Laboratory (JPL) van NASA in Zuid-Californië, wat de eerste grote mijlpaal markeerde voor het DSOC-systeem.

Door gebruik te maken van de kracht van laserlicht wil NASA een revolutie teweegbrengen in de communicatie in de ruimte en de datatransmissiesnelheden aanzienlijk verhogen. Vergeleken met radiogolven heeft laserlicht kortere golflengten, waardoor per tijdseenheid 10 tot 100 keer meer informatie kan worden overgedragen. Deze doorbraak zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor toekomstige missies naar de maan, Mars en daarbuiten.

Hoewel lasercommunicatie is getest in de baan van de aarde en tijdens missies naar de maan, vertegenwoordigt het DSOC-systeem de meest uitdagende en verre test tot nu toe. De succesvolle test brengt NASA een stap dichter bij het mogelijk maken dat astronauten van de toekomst kunnen vertrouwen op laserlicht voor naadloze communicatie met grondcontrole.

Terwijl het Psyche-ruimtevaartuig zijn reis voortzet naar de gelijknamige asteroïde in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, zullen ingenieurs het DSOC-systeem blijven verfijnen en testen. Bij het bereiken van zijn bestemming in 2029 zal Psyche bijna 29 maanden besteden aan het bestuderen van de intrigerende metalen wereld.

FAQ:

Vraag: Wat is het DSOC-systeem?

A: Het DSOC-systeem is het Deep Space Optical Communications-systeem van NASA, dat laserlicht gebruikt in plaats van radiogolven voor langeafstandscommunicatie in de ruimte.

Vraag: Waarin verschilt lasercommunicatie van traditionele radiocommunicatie?

A: Lasercommunicatie maakt gebruik van kortere golflengten van licht, waardoor een veel snellere gegevensoverdracht mogelijk is vergeleken met radiogolven.

Vraag: Wat zijn de potentiële voordelen van lasercommunicatie in de ruimte?

A: Lasercommunicatie zou de hoeveelheid informatie die per tijdseenheid wordt verzonden aanzienlijk kunnen vergroten, wat een revolutie teweegbrengt in de communicatie in de diepe ruimte en een snellere gegevensoverdracht mogelijk maakt voor toekomstige missies.

Vraag: Welke invloed heeft de succesvolle test van het DSOC-systeem op toekomstige missies?

A: De succesvolle test brengt NASA dichter bij het gebruik van lasercommunicatie voor toekomstige missies naar de maan, Mars en andere bestemmingen, waardoor astronauten efficiëntere en betrouwbaardere communicatie met grondcontrole krijgen.