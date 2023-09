NASA's Perseverance Rover produceert zuurstof op Mars

By

NASA's Perseverance-rover heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door zuurstof te produceren op Mars. Met behulp van het Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE)-apparaat zette de rover gedurende een periode van twee jaar koolstofdioxide om in zuurstof. Dit baanbrekende experiment heeft 4.3 gram zuurstof gegenereerd, genoeg om een ​​astronaut drie uur lang te voeden.

De succesvolle productie van zuurstof op Mars biedt enorme mogelijkheden voor toekomstige menselijke verkenning van de planeet. Het vermogen om zuurstof te genereren uit de lokale hulpbronnen zou astronauten in staat kunnen stellen “van het land te leven” en een duurzame aanwezigheid op Mars te vestigen. De atmosfeer van de Rode Planeet bestaat voor 95% uit kooldioxide, waardoor het een overvloedige bron is voor zuurstofextractie.

MOXIE biedt niet alleen ademende lucht voor astronauten, maar heeft ook het potentieel om raketbrandstof te produceren. Het vermogen om zuurstof en raketbrandstof te creëren uit de atmosfeer van Mars is cruciaal voor maanmissies op lange termijn, de ontwikkeling van een maaneconomie en de uiteindelijke menselijke verkenning van Mars.

Ondanks deze belangrijke prestatie blijven er echter nog veel uitdagingen bestaan ​​voordat er een levensvatbare Marskolonie kan worden gevestigd. De extreem lage temperaturen en lage atmosferische druk op Mars vormen aanzienlijke risico's voor de menselijke gezondheid. Door het ontbreken van een beschermende ozonlaag worden astronauten blootgesteld aan kankerverwekkende straling, terwijl de reis naar Mars extreme verliezen in botdichtheid veroorzaakt.

Niettemin blijft de Perseverance-rover Mars verkennen op zoek naar tekenen van oud leven. Als onderdeel van NASA's Mars 2020-missie verzamelt de rover steenmonsters voor toekomstige analyse op aarde. Begeleidende Perseverance is de Ingenuity-helikopter, die 57 vluchten over het oppervlak van Mars heeft uitgevoerd, waardoor ons begrip van de planeet verder is uitgebreid.

Bronnen:

– NASA (geen specifieke URL)