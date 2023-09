NASA's Parker Solar Probe verzamelt waardevolle gegevens over coronale massa-ejectie

By

De Parker Solar Probe, NASA's baanbrekende missie om 'de zon aan te raken', zeilde onlangs door een coronale massa-ejectie (CME), een krachtige zonne-uitbarsting van geladen deeltjes. De ontmoeting vond plaats op 5 september 2022, hoewel de bevindingen en het onderzoek eromheen nu gedetailleerd worden beschreven in een nieuw artikel in The Astrophysical Journal.

De gebeurtenis markeerde een significante afwijking van de typische studie van CME's, zoals deze gewoonlijk vanaf de aarde worden waargenomen. De Parker Solar Probe kon deze specifieke CME echter van dichtbij waarnemen, aangezien deze zich op slechts 5.7 miljoen kilometer van het oppervlak van de zon bevond. Door deze nabijheid konden wetenschappers waardevolle gegevens en inzichten verzamelen over de interactie tussen CME's en interplanetair stof.

CME's zijn enorme uitbarstingen uit de buitenste atmosfeer van de zon die ernstige gevolgen kunnen hebben voor het ruimteweer, waaronder verstoringen van satellieten, communicatiesystemen, navigatietechnologieën en elektriciteitsnetwerken op aarde. Begrijpen hoe CME's interageren met interplanetair stof is cruciaal voor het voorspellen van hun impact op onze planeet.

De ontmoeting afgelopen september was de eerste keer dat Parker een CME observeerde, en de resultaten waren opmerkelijk. De sonde observeerde hoe de CME een pad baande door interplanetair stof, waardoor het ongeveer 6 miljoen kilometer van de zon verwijderd werd. Het stof werd echter vrijwel onmiddellijk aangevuld door interplanetaire stofdeeltjes die door het zonnestelsel zweefden.

Deze ontdekking bevestigde een theorie dat interacties tussen CME's en stof plaatsvinden, waardoor wetenschappers een dieper inzicht kregen in de dynamiek binnen de corona van de zon. De waarnemingen van de Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR)-camera van de Parker Solar Probe hebben een belangrijke rol gespeeld bij deze doorbraak.

Hoewel er meer studies en observaties nodig zijn om de effecten van interplanetair stof op CME's volledig te begrijpen, opent deze baanbrekende ontdekking nieuwe wegen om de complexiteit van onze zon en de impact ervan op het ruimteweer te onderzoeken.

Bronnen: Scientific American, NASA