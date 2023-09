Verbazingwekkend nieuw mozaïek van het maanoppervlak onthuld door NASA

NASA deelde onlangs een adembenemend nieuw mozaïek van het maanoppervlak op zijn Instagram-pagina. Het mozaïek, getiteld ‘Moonlight Sonata’, is gemaakt met behulp van beelden die zijn vastgelegd door twee camera’s die in een baan om de maan draaien: de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) en ShadowCam.

Volgens de ruimtevaartorganisatie biedt het mozaïek een luchtfoto van het maanoppervlak, met tinten zwart, wit en grijs. Vooral de Shackleton-krater, rechtsonder in de afbeelding, is opvallend. Dankzij de gedetailleerde beelden van ShadowCam kunnen kijkers de permanent beschaduwde gebieden binnen de binnenvloer en muren van de krater observeren. De zonovergoten gebieden, zoals de rand en flanken van de krater, worden daarentegen vastgelegd door de LROC.

NASA deelde een korte beschrijving van het mozaïek op Instagram, samen met de afbeelding. Het bericht, dat bijna 250,000 likes heeft gekregen sinds het twaalf uur geleden werd geplaatst, heeft een overvloed aan reacties ontvangen van verbaasde kijkers. Velen spraken hun ontzag uit over het adembenemende uitzicht, terwijl anderen NASA prezen voor zijn werk.

Eén gebruiker informeerde naar een prominente witte cirkel in het mozaïek, die NASA identificeerde als Shackleton Crater. De aansprekende post zorgde voor uiteenlopende reacties, variërend van fascinatie tot bewondering.

Dit nieuwste bericht op Instagram is een ander voorbeeld van het vermogen van NASA om zijn publiek te boeien en te onderwijzen met verbluffende beelden van de ruimte en hemellichamen. Dankzij de consistente betrokkenheid van het ruimtevaartagentschap op sociale mediaplatforms zoals Instagram kan het in contact komen met mensen over de hele wereld en de interesse in ruimteverkenning vergroten.

Bronnen: NASA Instagram

Definities:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – een instrument aan boord van het ruimtevaartuig Lunar Reconnaissance Orbiter, ontworpen om beelden met hoge resolutie van het maanoppervlak vast te leggen.

2. ShadowCam – een NASA-instrument aan boord van het ruimtevaartuig Danuri van het Korea Aerospace Research Institute, dat verantwoordelijk is voor het vastleggen van gedetailleerde beelden van de schaduwgebieden van de maan.

3. Shackletonkrater – een grote inslagkrater gelegen nabij de zuidpool van de maan, bekend om zijn permanent schaduwrijke gebieden.