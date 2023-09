NASA-astronauten nemen oefenrun naar lanceerplatform voor maanmissie

Vier astronauten die zich voorbereiden op de Artemis II-missie, die volgend jaar naar de maan zal gaan, hebben onlangs een oefenrit naar het lanceerplatform gemaakt in nieuwe bemanningstransportvoertuigen in het Kennedy Space Center. De astronauten, waaronder NASA-astronauten Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch, evenals de Canadese astronaut Jeremy Hansen, trokken oranje ruimtepakken aan en reden in de transportvoertuigen van de bemanning van het Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building naar lanceerplatform 39. -B.

De proefvlucht werd uitgevoerd om de normale lanceerdagprocedures te demonstreren ter voorbereiding op de missie, die al in november 2024 van start zou kunnen gaan. De Artemis II-missie zal de eerste bemande vlucht zijn op NASA's krachtige Space Launch System-raket, met astronauten in de Orion. ruimtecapsule. De missie is gepland voor een tiendaagse reis rond de maan, maar er zijn geen plannen voor een maanlanding.

De Artemis III-missie, die gepland is om mensen voor het eerst sinds 1972 terug naar het maanoppervlak te brengen, zal vertrouwen op het Starship-ruimtevaartuig van SpaceX als menselijk landingssysteem. Het Starship-ruimtevaartuig is echter nog in ontwikkeling en zal naar verwachting in december 2025 klaar zijn.

De Artemis II-missie volgt op de succesvolle onbemande testvlucht van Artemis I, die de grenzen van het Orion-ruimtevaartuig verlegde om de veiligheid van menselijke passagiers te garanderen. De Orion-capsule en de Europese servicemodule voor Artemis II bevinden zich al in het Kennedy Space Center, maar zullen pas in april klaar zijn. De kerntrapbooster wacht op transport vanuit NASA's Michoud Assembly Facility, terwijl de twee solide raketboosters per trein vanuit Utah worden vervoerd.

NASA-technici zijn begonnen met het aansluiten van de vier RS-25-motoren, die zijn omgebouwd vanuit het Space Shuttle-programma, op de basis van de kerntrap. De kernfase zal naar verwachting in november arriveren en het stapelen van het Space Launch System zal in februari 2024 beginnen in het Vehicle Assembly Building van het Kennedy Space Center.

