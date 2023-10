NASA's Psyche-missie: onderzoek naar een metaalrijke asteroïde

NASA heeft onlangs de Psyche-missie gelanceerd, een ruimtevaartuig dat naar de asteroïdengordel reist om een ​​asteroïde te bestuderen die bekend staat als Psyche. Er wordt aangenomen dat deze specifieke asteroïde rijk is aan metalen, wat het een uniek studieobject voor wetenschappers maakt. De missie heeft tot doel inzicht te krijgen in de samenstelling en kern van planeten die vergelijkbaar zijn met de onze.

David Lawrence, een van de belangrijkste professionele medewerkers van het Applied Physics Laboratory van de Johns Hopkins University, is de hoofdonderzoeker van een van de instrumenten aan boord van het Psyche-ruimtevaartuig. Het instrument, een gammastralings- en neutronenspectrometer, zal helpen de samenstelling van de asteroïde te analyseren.

Nijlpaarden: krachtige kaken, inefficiënte kauwers

Ondanks hun krachtige kaken en angstaanjagende tanden zijn nijlpaarden verrassend inefficiënte kauwers. Uit een onderzoek gepubliceerd in PLOS One blijkt dat nijlpaarden moeite hebben met de maalbeweging die nodig is om hun voedsel efficiënt te kauwen. Hun kauwvermogen lijkt te zijn opgeofferd ten gunste van het gebruik van hun kaken om te vechten.

Marcus Clauss, een professor aan de Universiteit van Zürich, en zijn collega's voerden het onderzoek uit. Ze ontdekten dat nijlpaarden unieke eigenschappen hebben waardoor ze kracht kunnen uitoefenen met hun kaken, maar niet kunnen kauwen in de traditionele zin.

De synchroniserende kracht van muziek

Luisteren naar muziek brengt niet alleen plezier, maar creëert ook gedeelde ervaringen onder luisteraars. Uit een onderzoek uitgevoerd door Wolfgang Tschacher, een psycholoog aan de Universiteit van Bern, blijkt dat mensen die klassieke muziekconcerten bijwonen hun bewegingen, hartslag en ademhaling synchroniseren. Deze synchronisatie is diep geworteld in ons evolutionaire verleden.

Tschacher gebruikte draagbare sensoren en motion capture-technologie om de reacties van het concertpubliek te meten. Zijn onderzoek, gepubliceerd in Scientific Reports, geeft inzicht in de diepgaande impact van muziek op menselijke fysiologische processen en collectieve ervaringen.

Cicaden: een bloeiende impact op het ecosysteem

De periodieke opkomst van krekels om de 17 jaar heeft aanzienlijke gevolgen voor bosecosystemen. Uit onderzoek van bioloog Zoe Getman-Pickering van de George Washington University blijkt dat wanneer krekels opduiken, ze een overvloedige voedselbron vormen voor verschillende dieren, waaronder vogels. Dit leidt tot een afname van de predatie van vogels op rupsen, wat resulteert in meer bladschade aan eikenbomen.

De studie, gepubliceerd in Science, benadrukt de complexe trapsgewijze effecten die de cyclische bevolkingsgroei van krekels heeft op het ecosysteem.

Diepzeemijnbouw: risico's en beloningen afwegen

Er is een groeiende commerciële belangstelling voor het winnen van waardevolle metalen uit de diepe oceaanbodem. Recente expedities hebben echter ook onthuld dat diepzee-ecosystemen de thuisbasis zijn van zeldzame en delicate levensvormen. Onderzoekers die mineraalrijke hydrothermale bronnen in de Stille Oceaan onderzochten, ontdekten ondergrondse grothabitats vol leven. Deze habitats kunnen mogelijk met elkaar verbonden zijn, wat erop wijst dat verder onderzoek nodig is voordat er mijnbouwactiviteiten plaatsvinden.

In een ander type omgeving, polymetaalknollen genaamd, zijn waardevolle mineralen verspreid over de zeebodem. Muriel Rabone, van het Natural History Museum in Londen, en haar collega's schatten dat er duizenden onbekende soorten op en nabij deze knobbeltjes kunnen leven. De studie, gepubliceerd in Current Biology, benadrukt het belang van het begrijpen van deze ecosystemen voordat ze hun potentiële hulpbronnen exploiteren.

